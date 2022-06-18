軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

中國第三艘航空母艦「福建艦」昨天下水，引發外媒關注，外媒報導多認為這代表中國重大的軍事進步，並稱這是縮小中美軍事差距的分水嶺。有專家分析指出，中國三艘航母戰鬥群若分別經宮古水道、菲律賓海峽向西太平洋同時出動，不僅美國的第一島鏈將形同虛設，形成的戰力甚至有可能前行到夏威夷 以及美國本土海域附近。這會令美國印太戰略備受打擊，甚至共軍 航母可到美國家門口進行威懾。

路透報導指出，福建艦下水意味著中國向包括美國在內的競爭對手展示繼續推進軍事現代化的決心，但航母還需進行繫泊和航行試驗，仍需時間來投入使用。彭博報導稱，福建艦下水是中國努力實現武裝力量現代化和縮小與美國軍事差距的分水嶺。雖然福建艦在能力和航程上可能不及尼米茲級或福特級核動力超級航母。並指福建艦尺寸可能與美國在1960年代至2000年代期間運營的「US Kitty Hawk」級航母相當。

美國有線新聞網CNN引述「華盛頓智庫戰略與國際研究中心」（CSIS）分析，福建艦是中國軍方「首次涉足現代航空母艦」，「這是向前邁出的相當重要的一步」。福建艦的彈射器輔助發射系統是重大升級，類似於美國航母使用的系統，將允許中國從福建艦發射更多種類的飛機，速度更快，彈藥更多。

搜狐新聞引述美聯社報導稱福建艦下水為一個「里程碑」，足以與西方國家的航母相媲美，但美國仍是全球航母實力的引領力量。美國海軍新聞稱福建艦是「世界第一艘足以與美國海軍航母相匹敵的航空母艦」。新加坡 聯合早報指福建艦是中國擴大和提高整體軍事能力，以及將這種力量投射到國境以外的關鍵。印度時報認為這是「亞洲超級大國的巨大軍事進步」。

中央社報導引述「每點新防務」分析，福建艦後續需1至2年才能服役，加上「艦機融合」訓練及電磁彈射技術考驗等，即使後續一切建造和測試過程都十分順利，約還需要5年左右才能形成戰鬥力。

具解放軍大校軍銜的軍事戰略專家邵永靈昨天撰文分析指出，採用電磁彈射技術的福建艦，相較於蒸氣彈射可以提高艦載機出動頻率、形成更強大火力打擊。並引述美方資料指，福建艦每日頻率約等於同樣使用電磁彈射技術的美軍福特級航母的160架次、高於使用蒸氣彈射的尼米茲級的120架次。

邵永靈並指出，如果共軍三航母戰鬥群同時出動，分別經宮古水道、菲律賓海峽向西太平洋進行出動演練，「美國的島鏈更是形同虛設，中國三個航母戰鬥群形成的戰力讓中國擁有一種隨時可打破美國『第一島鏈』的軍事能力」。此外，共軍航母完全可在廣闊的太平洋地區自由航行，甚至有可能前行到夏威夷以及美國本土海域附近。