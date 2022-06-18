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抗衡中國一帶一路 美將啟動全球基建倡議

中國新聞組╱北京18日電
白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國總統拜登將在月底舉行的七大工業國組織（G7）峰會上發起全球基礎建設夥伴關係。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國總統拜登將在月底舉行的七大工業國組織（G7）峰會上發起全球基礎建設夥伴關係。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文16日表示，美國總統拜登將在月底舉行的七大工業國組織（G7）峰會上發起全球基礎建設夥伴關係，邀請G7會員國共同應對中國（尤其是印太地區）的影響力，這將是拜登的重要外交成就。北京則批評美國倡議「不得人心」。

G7峰會26日到28日在德國舉行，蘇利文16日說，拜登將發起一項全球基礎建設夥伴關係，包含公衛、數位等領域，作為「中國版的替代方案」，美國與G7會員國預計投資上千億美元，公私協力投資當地，將可給整個印太地區創造巨額紅利，美國也視其為拜登政府剩餘任期的重要外交成就。

蘇利文表示，美國想在東南亞打造長期經濟夥伴關係，這是以私部門投資為基礎，而非由美國直接對這些國家砸錢；藉由公私協力引進數百億美元投資，協助東南亞國家推動潔淨能源、高科技，以及強化供應鏈等等。

蘇利文並未點名批判中國，但他預告美國與G7會員國將推動的夥伴關係，是要給區域國家提供「中國版的替代方案」，頗有與北京「一帶一路」倡議互別苗頭的意味。

一帶一路為中國國家主席習近平2013年提出的戰略規畫，透過投資海外基礎建設拓展貿易與影響力版圖，全球已有149國加入，反對者批評這是債務陷阱外交。

中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方有關倡議無視各國希望共同發展、合作共贏的普遍願望，大搞零和博弈，挑動分裂對抗，這不得人心。

此外，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯16日在華府智庫活動表示，印太地區有戰略重要性，美國下周將啟動一項新倡議，與理念相近夥伴合作，確保太平洋地區為開放且不受脅迫的區域環境。 

坎伯表示，他與蘇利文13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，就烏克蘭、北韓和印太戰略等議題詳細且坦率地交換意見，盡力消除誤判，美國想要建立與中國的競爭關係，但希望是一種在各領域有效競爭的和平關係。

投資 G7 蘇利文

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