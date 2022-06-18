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胡錫進：003本應叫江蘇艦 就是在警告台獨

中國新聞組／北京18日電
中國大陸第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）
中國大陸第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦「福建艦」17日下水命名，環球時報特約評論員胡錫進指出，「福建艦」下水讓中國更加明確全球水面艦艇第二大力量的地位。他指出第三艘航母本應該叫江蘇艦，但是跳過江蘇浙江，直接叫福建艦，就是敲山震虎，警告台獨。

胡錫進在微博發表評論指出，航母是大國最方便打出去的拳頭，也是國家意志和戰略威懾的標誌性符號。中國發展航母，民眾想到的都是美國，其實中美一旦開戰，航母並非決定勝負的唯一砝碼。

胡錫進稱中國與美國海軍的差距仍很大，美國現有11艘航母全都是核動力，排水量也均超過福建艦。福建艦被很多外媒與美軍退役的「小鷹」號做類比，該艦的排水量也是8萬噸，1961年服役，2009年退役，退役前長期駐紮日本橫須賀，是向中國示威最多的美國航母。

雖然中國在未來很多年裡的航母力量都無法超越美國，但中國在西太平洋的綜合作戰力卻完全可能形成對美優勢。如今對軍事強國來說，只要看得見的目標都不難將其擊毀，對中國來說，岸上的導彈力量處於絕對優勢，中國的多款「東風」導彈都有能力瞬間將美國航母打殘。

胡錫進認為，中國發展航母並不是為了讓它們有一天與美國海軍拚個輸贏。中國的國家力量是一個體系，航母這一環必須補上。中國的製造業總規模已經世界第一，造船能力更是世界第一。「讓我們把該造的航母逐漸造出來，美國和它的盟友們看待中國的眼光會自然嬗變」，他們與中國打交道的方式也將重新斟酌。

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