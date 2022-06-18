003航母命名福建艦是劍指台灣？中網友：懂得都懂

中國大陸第三艘航空母艦於6月17日上午舉行下水命名儀式。(新華社)

中國大陸第三艘航空母艦下水命名儀式17日上午在中國船舶公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，將這艘航艦命名為「福建艦」。但從航艦命名到下水日的選擇，都引起諸多揣測。由於福建的對面就是台灣，網友傾向「懂得都懂」的意涵，「003號下水了，灣灣回來還會遠嗎」。

其中，央視軍事微信 公眾號發布一則題為「福建艦17日下水，是『巧合』嗎？」的短影音指出，「1894年9月17日，北洋水師在中日甲午海戰中大敗，『致遠』號沉沒；1895年4月17日，中日「馬關條約」簽訂……不忘歷史，定要向海圖強！」

這則短影音稱，中日甲午海戰，北洋艦隊「致遠」號被日本 艦隊擊中，鄧世昌和艦上官兵全部壯烈犧牲。中國近代第一支海軍，在經歷了三場海戰後，全軍覆沒。

1895年4月17日，清政府與日本簽訂中日「馬關條約」。「馬關條約」除向日本賠款、確認朝鮮獨立外，其中一項重點就是將台灣島、澎湖群島與台澎附屬各島嶼割讓給日本。

央視軍事表示，「2019年12月17日，我國首艘國產航母山東艦入列。2022年6月17日，我國第三艘航母、首艘彈射型航母福建艦下水。『17日』，見證從屈辱到奮起、從苦難到輝煌。」

另，不少中國媒體指出，55年前的今天，還是中國第一顆氫彈爆炸成功的日子。網路媒體觀察者網表示，1967年6月17日上午，中國第一顆氫彈爆炸成功。這是中國繼第一顆原子彈爆炸成功後，國防科研領域的又一次飛躍，標誌著中國核武器發展進入了一個新階段。

觀察者網稱，鄧小平多年後曾說，「沒有『兩彈』的爆炸成功，就沒有中國後來的國際地位，就沒有全國人民在危難之時自豪和堅挺的民族脊梁。」

還有網友表示，第一艘航艦命名為「遼寧艦 」是為銘記甲午旅大戰爭；第二艘命名為「山東艦」是為銘記甲午威海衛戰爭；第三艘命名為「福建艦」則是為銘記中法馬尾海戰。更有網友稱，希望第四艘航艦就能命名為「台灣艦」。

福建艦的命名令不少網友欣喜，「福建的對面是哪裡，哈哈」、「003號下水了，灣灣回來還會遠嗎」、「為啥叫福建呢？懂得都懂」。