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台學者解析第三個歷史決議 習近平傳達長期執政訊息

記者廖士鋒、林汪靜／綜合報導
中國國家主席習近平將於23日在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第14次會晤。(新華社)
中國國家主席習近平將於23日在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第14次會晤。(新華社)

中共即將召開20大，外界預料中共總書記習近平可能繼續執政。學者指出，透過分析中共「第三個歷史決議」，可以看出他傳達為何能夠長期執政的訊息以及政治資本。此外，習近平的「兩個百年」與美中戰略競爭裡頭，已隱含「統一時間表」。

台灣政治大學東亞所17日舉行「中共『20大』與習近平執政10周年政策分析」研討會，東亞所教授鍾延麟在會上發表文章解析中共19屆6中全會通過的「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」（第三個歷史決議）稱，「他（習近平）要傳達一個訊息，18大是有成的，且他有這個政治資本能長期執政下去」。

鍾延麟表示，習近平相對於之前兩任總書記，對中共意識形態、黨史論述特別重視、積極表述，他在「第三個歷史決議」的角色就是「全權主導」，決議內容等同於習近平看法。

鍾延麟強調，中共歷史上有三次歷史決議，每次都是在位者權力集中之下才能推動，「第三個決議本身就是權力集中展現」，「報告有一半以上講他（習近平）怎麼推進社會主義，要展現他治下有方、未來可期」。

政大東亞所所長王信賢則在會上指出，台灣問題對習近平而言，是鑲嵌在大陸內部與國際兩個大局中，尤其是已經鑲嵌進「兩個百年」與美中戰略競爭裡頭，且隱含「統一時間表」。王信賢分析習近平55篇涉台談話，指出中共19大後有不少變化，特別是從「民族情感」到「民族復興」，以及逐步強調「政治定位」跟「統一」。

就「頂層設計」的部分，王信賢特別提到兩處，即習近平2019年初「告台灣同胞書」的談話、以及中共20大時非常值得關注的「新時代黨解決台灣問題總體方略」，屆時會推出整理對台思維跟方略、整合所有對台政策跟統一後問題。此外還有法律鬥爭的面向需要關注。

另外，外交部發言人華春瑩17日宣布，國家主席習近平將於23日在北京以視訊方式主持金磚國家領導人第14次會晤。主題為「構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代」。金磚國家領導人和相關新興市場國家及發展中國家領導人將共同出席。

習近平還將於22日以視訊方式出席金磚國家工商論壇開幕式並發表主旨演講。

習近平 中共 北京

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