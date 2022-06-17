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香格里拉對話三天行程緊湊 中防長魏鳳和晤10國防長

記者廖士鋒／綜合報導
解放軍將領何雷16日在軍媒撰文透露，防長魏鳳和率領赴新加坡參加的香格里拉對話代表團，在三天時間內會見了10國防長。（取材自中國國防部官網）
解放軍將領何雷16日在軍媒撰文透露，防長魏鳳和率領赴新加坡參加的香格里拉對話代表團，在三天時間內會見了10國防長。（取材自中國國防部官網）

中國跟美國在香格里拉對話期間的激烈交鋒，引起不少注意。先前中國國防部只披露防長魏鳳和跟新加坡、美國防長會晤，如今參加代表團的解放軍將領進一步在軍媒撰文透露，在三天多的時間內代表團行程緊湊，一共與10國的防長有過會晤。

解放軍中將、前軍事科學院副院長何雷16日在軍媒「解放軍報」撰文介紹此次參加香格里拉對話的情況，他表示在會議期間代表團成員人人都是宣傳員，充分利用接受採訪、會見記者、撰寫文章以及與人交談等各種場合、各種時機、各種形式，積極主動發聲，做好宣傳闡釋工作，「打了一場輿論宣傳的『人民戰爭』，進一步擴大了國際影響」。

何雷並還原中國代表團在日本首相岸田文雄、美國防長奧斯丁兩人演說以及中國跟美國防長會談之後，安排三場「中外記者吹風會」的細節，其中特別提到對岸田文雄演說的記者會是「連夜組織」。

他強調，儘管受到疫情影響和防疫要求的限制，在新加坡的三天多時間裡，中國代表團特別是魏鳳和的日程「還是安排得十分緊湊」。除了參加大會之外，還開展了密集的軍事外交活動，「與美、日、韓、印尼、馬來西亞、柬埔寨等10國國防部長會晤，並會見了會議主辦方官員，進一步宣傳中方政策主張，闡明原則立場，加深瞭解，增進友誼」。

何雷指出，軍事外交是中國外交的重要組成部分，甚至可以認為是國家外交的「壓艙石」，「新時代中國軍事外交的重要使命是與相關國家的防務部門和軍隊積極開展軍事合作，廣交朋友，增進軍事互信，建立友好關係」。

解放軍 新加坡 岸田文雄

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