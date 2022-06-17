中連5月減持美國債 12年新低 減少損失、分散外匯存底

美國財政部 公布的今年4月國債 數據顯示，中國當月持有的美國國債餘額已降至1.003兆美元，創2010年5月以來的近12年新低。路透稱，中國減持美國國債可能是為了減少聯準會升息導致美債價格下跌所帶來的損失。報導援引分析師稱，中國減持美國國債也可能是為分散中國的外匯存底。

數據顯示，中國4月持有的美國國債餘額比3月減少362億美元，為連續五個月減持，累計減持的美國國債約770億美元。

路透指出，中國減持導致4月外國持有的美國國債整體降至7兆4550億美元，從而推高美債收益率。美國基準10年期國債收益率4月初為2.3895%，但月底已飆升約55個基點至2.9375%。

上海財聯社報導，日本目前仍然是美國以外最大的美債持有國，但已連續兩個月出現減持，日本4月持有的美債規模降至1.218兆美元，創下2020年1月以來的最低水準，相比於3月的1.232兆美元，進一步減少了140億美元。

在4月時，中國是美債前十大海外持有國中，減持幅度最大的國家。根據美國財政部的數據，中國持有的美國國債規模，在4月降至1.003兆美元，相較前一個月的1.039兆美元，大幅減少了362億美元，創下2010年6月以來新低。

分析人士表示，中國減持美國國債，很大程度可能是為實現外匯存底的多元化，在美國聯準會持續加息的背景下，這一減持舉動也可減少美債價格下跌所帶來的損失。

除中日兩大「債主」外，其他美債主要的海外持有國當月也普遍減持，其中英國 4月減持222億美元美債，持倉量降至6127億美元，仍為美債第三大持有國，先前英國曾在2月和3月份曾連續增持美債。

總體而言，海外4月份持有的美國政府債券從3月份的7兆6130億美元下降到7兆4550億美元，是2021年4月以來的最低點。