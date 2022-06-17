美3航母關島大規模軍演 美媒：警告中國

三艘美國航母聚集在菲律賓海進行「勇敢之盾─2022」演習。（取材自樞密院十號）

在「環太平洋2022」多國聯合演習之前，美軍三艘航母正在關島附近舉行「勇敢之盾-2022」演習，美媒稱演習目標就是對著中國來的，對中國發出的「警告」。另外，美媒稱，為防中國導彈打擊關島基地，美軍正在離關島不遠的天寧島擴建備用機場 。

美國海軍學會網站15日稱，由美國「林肯」號航母打擊群、「雷根」號航母打擊群以及搭載F-35B隱形戰鬥機的「的黎波里」號兩棲攻擊艦組成的龐大艦隊，在關島、馬利安納群島和帕勞附近海域舉行演習。

不同於「環太平洋2022」規模龐大，但更偏重形式主義的多國聯合演習，「勇敢之盾」系列演習的特殊之處在於僅有美軍參加，更強調模擬真實戰場環境和測試最新戰法。

中媒環球時報旗下「樞密院十號」微信 公眾號稱，從這次參加演習的三艘航母看，其規模在近年也算相當可觀的。林肯號和雷根號兩艘超級航母的威懾能力自不用說，的黎波里號兩棲攻擊艦是美國海軍少數可以起降F-35B隱形戰鬥機的「閃電航母」之一。美國海軍將它的首次海外部署選擇在中國周邊，具備極強的針對性。

「勇敢之盾」演習每兩年舉行一次，涉及美軍的幾乎所有軍種。據稱，參加今年演習的包括15艘水面艦艇、200多架飛機以及來自美國海軍、空軍、陸軍、海軍陸戰隊和太空 軍的約1.3萬名人員，是印太地區最大規模的海空演習之一。

值得一提的是，作為「勇敢之盾-2022」演習的一部分，美國陸軍在帛琉還首次實施「愛國者」反導系統的實彈試射。近年來，帛琉在美軍印太布局中的地位逐漸上升。2020至2021年間，美軍已先後完成了F-22和F-35隱形戰鬥機在該國機場的加油訓練，並演練了通過海路和空路向帛琉運送人員和裝備。

美國智庫蘭德公司的學者認為，不排除美國未來在帛琉部署中程或中遠端導彈的可能性。

此外，美軍在「勇敢之盾-2022」演習之前，還向關島派遣了4架B-1B戰略轟炸機，據稱這也是該演習的一部分。

「樞密院十號」稱，美軍出動如此規模的艦隊，就是對中國的警告。「勇敢之盾」系列演習每兩年就有一次，近年來幾乎每次都叫囂「要向中國發出警告」，但實際結果卻是美軍越演練，距離中國越遠。

另外，據公開來源情報訊息顯示，美軍正在距西太平洋軍事基地關島約160公里的天寧島建設另一處空軍備用基地，美媒分析稱，美軍在天寧島國際機場旁擴建軍用基地，極可能是為了關島基地一旦遭到中國彈道導彈摧毀後，仍能使用天寧島基地來維持太平洋的作戰力量。