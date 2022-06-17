上任3個月 美駐華大使伯恩斯體驗了被刪帖、被禁足

美國駐北京大使伯恩斯稱上任至今有近半時間都在封控中度過。（美聯社）

美國駐華大使伯恩斯上任三個多月，幾乎一半時間在隔離與封控中度過。16日在一場美國智庫的線上會議中，伯恩斯分享在封控的中國，被禁足、被刪帖的親身體驗。

自由亞洲電台報導，伯恩斯表示，「這是一個非常困難的時期，清零政策導致瀋陽、西安、上海的封鎖及北京 的封區管控……舉個例子，我們基本上被封鎖在這裡，一個月的大部分時間我們無法離開這座城市(北京)，不能去餐館，甚至無法到公園裡散步，因為都關閉了。然後這座城市開放了大約五天，上周末出現六、七十例感染，又開始封鎖了。」

據報導，伯恩斯說，「我認為我們將不得不忍受這個很長一段時間。我自己的假設是，清零政策可能在2023年初結束。」

伯恩斯提到，從去年夏天開始，中國政府對科技產業的整頓，讓外界充滿疑問：「中國政府是在鎮壓(企業)嗎？經濟是會更市場導向還是相反？中國未來經濟戰略的不明確性，只會讓(投資)人停下來。」

伯恩斯透露，當美國駐華使館把布林肯的演說放上微博 、微信 號，兩個半小時後就被下架了。「我真的很失望，但並不訝異，就是失望……三天後，我們又把它放回了微博和微信。大約20分鐘內又被審查。這就是他們玩的遊戲。」

伯恩斯觀察，中共正在加強對人們日常生活的控制，對言論自由的審查及對移動自由的限制，也增加了外交工作的難度。他也提到，即使美中沒有達成任何共識，美國不會停止談論人權議題；伯恩斯強調，促進兩國關係的關鍵是避免讓競爭演變為更大的衝突或分歧，美國在近十年必須鞏固盟國關係，謹慎處理與中國的競爭，妥善制定並執行各項政策。

另外，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭15日通話，美國國務院警告中國，在俄國侵略烏克蘭問題上勿站在「歷史錯誤的一邊」。中國外交部發言人汪文斌16日回應稱，「誰站在正確的一邊，世人自有公論。俗話說，走夜路吹口哨給自己壯膽，美方一再表白自己是站在歷史正確的一邊，這是不是一種心虛的表現呢？」