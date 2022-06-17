習近平、普亭對話 中俄官媒各自表述 避談軍事、經濟合作？

中國國家主席習近平（右，新華社資料照片）與俄羅斯總統普亭（左）私交甚篤，但中俄此次各自表述兩人通話內容，引來猜測。（新華社資料照片）

中國國家主席習近平 與俄羅斯 總統普亭 15日一通電話引發全球關注，尤其雙方在通話後各自發布被認為不同表述的通稿內容。分析指出，中方的聲明是有分寸的，避免一不小心就被捲入二級制裁，但也同時表態中國不會因為西方制裁俄羅斯就在中俄非正式聯盟上收手。

習普15日進行近四個月前俄烏戰爭以來的第二次通話。習近平2012年上台後，兩人已多次在習近平生日當天通話，兩位領導人的友誼已助力中俄關係達到冷戰初期以來的最密切程度。

中方就這次通話發布的通稿體現北京方面既不批評也不贊同俄羅斯入侵烏克蘭的立場；俄羅斯對通話的描述則包含了暗示俄方在烏克蘭戰爭問題上擁有中方支持的言辭。

華府智庫史汀生中心中國項目主任孫雲說，當涉及習近平對普亭的支持時，中國方面的聲明是有分寸的。習近平重申了在安全和主權問題上支持俄羅斯，但並未談到在軍事、經濟和財政方面支持俄羅斯，而後一點同樣重要。

到目前為止，中國並沒有向俄羅斯提供大規模援助。中國在購買俄羅斯的農業和能源產品，但遵守美國對俄實施的更具破壞性的金融和技術制裁，主要是擔心違反制裁將失去進入美元主導的全球貿易體系的渠道，並被捲入二級制裁。中國還公開否認一些關於俄羅斯請求中國提供軍事裝備或經濟援助的說法。

彭博社引述美國卡內基國際和平基金會莫斯科中心資深研究員亞歷山大∙加布耶夫表示，俄方的聲明主要是說給俄羅斯國內民眾聽的，因為普亭迫切需要向俄人民展現力量和盟友的堅定支持；而北京的表述主要說給美國和西方聽的，中國對俄烏戰爭的反應引起西方不滿，習普談話也會受到西方特別的檢視。

法廣引述德國墨丘利報、N-TV解讀，習普通話代表中國繼續站在俄國一邊，同時也在支持俄國的經濟，和西方制裁唱反調。

中國駐俄大使張漢暉16日在俄羅斯聖彼得堡出席活動時則坦承，當前中國與俄羅斯務實合作面臨一些新問題，但強調中俄合作「真金不怕火煉」，雙方將以「科技合作創新年」為契機打造新的增長點。中方也一再強調，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常經貿合作。

張漢暉表示，2022年前5月雙方貿易額達658億美元，增長28.9%，雙方正攜手努力朝著兩國元首確定的2000億美元貿易目標不斷邁進。