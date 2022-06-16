習近平、普亭再度通話 官方新聞稿各自表述有何玄機

中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭關係良好，圖為今年2月4日普亭來中訪問時，兩人在北京釣魚台國賓館會談。（新華社）

中國國家主席習近平 與俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)15日進行了近四個月前俄羅斯入侵烏克蘭以來的第二次通話，重申支持莫斯科方面的安全關切，雖然中俄非正式聯盟導致中國與西方進一步疏遠，但幾乎沒有跡象表明中國想要收手。

此次通話適逢習近平69歲生日，可見兩位領導人都有意加強私人友誼，這種友誼已助力中俄關係達到冷戰初期以來的最密切程度。習近平2012年上台後，普亭和習近平已多次在後者生日當天通話。

中方就周三這次通話發布的通稿體現了北京方面既不批評也不贊同俄羅斯入侵烏克蘭的立場；俄羅斯對通話的描述則包含了暗示俄方在烏克蘭戰爭問題上擁有中方支持的言辭。

據中國外交部的說法，習近平在通話中表示：「中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持。」

據中國媒體報導，習近平周三與普亭通話時對中俄關係「保持良好發展勢頭」表示歡迎，並表示中國將從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，這與他在俄羅斯2月發動對烏戰爭的第二天對普亭所說的話基調一致。

習近平還告訴普亭，各方應推動烏克蘭危機得到妥善解決，並稱中方願繼續為此發揮應有作用。

據中國媒體報導，普亭在新疆、香港和台灣等問題上對中國表示支持，稱俄羅斯反對干涉中國內政。

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫雲說，當涉及習近平對普亭的支持時，中國方面的聲明是有分寸的。孫雲稱，習近平重申了在安全和主權問題上支持俄羅斯，但並未談到在軍事、經濟和財政方面支持俄羅斯，而後一點同樣重要。

到目前為止，中國並沒有向俄羅斯提供大規模援助。中國在購買俄羅斯的農業和能源產品，但遵守了美國對俄實施的更具破壞性的金融和技術制裁，主要是擔心違反制裁將失去進入美元主導的全球貿易體系的渠道，並被捲入二級制裁。

中國還公開否認了一些關於俄羅斯請求中國提供軍事裝備或經濟援助的說法。

不過克里姆林宮關於普亭與習近平周三通話的聲明提到了「進一步發展軍事和軍事技術關係的問題」。但聲明未作詳細說明。