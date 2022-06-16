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憂中索安全協議 澳洲新外長再訪索國

中國新聞組／北京16日電

由於擔心太平洋島國索羅門群島與中國的安全協議會對地區帶來影響，澳洲外交部長黃英賢17日將前往索國會見總理蘇嘉瓦瑞。

黃英賢透過新聞稿表示，她將前往索羅門群島和紐西蘭。這是她5月23日宣誓就職後，第三次前往當地。聲明中提到，澳洲致力加強與索羅門群島在氣候變遷等共同問題上的合作，黃英賢將與蘇嘉瓦瑞會面。她說：「我很期待針對疫情後的復甦、經濟發展、勞動力流動的優先事項，及解決我們共同的安全利益等議題進行討論，以持續取得進展。」

數個島國表示，下個月在斐濟首都蘇瓦舉行的太平洋島國論壇領袖會議，將討論索羅門群島安全協議，以及中國提議與10個太平洋島國間的全面性安全和貿易協議。

據媒體此前報導，黃英賢前兩次訪問的國家分別為斐濟和薩摩亞。就在5月26日訪問斐濟時，黃英賢稱中國與索羅門群島簽署的安全協議「將會帶來後果」。

環球網報導，關於簽署中索政府間安全合作框架協議，美國、澳洲等國家企圖對此加以阻撓。美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾、澳大利亞秘密情報局局長保羅·西蒙等人接連訪問索羅門群島進行遊說。而在中方宣布協議正式簽署後，美國、澳洲、日本等國家仍然通過派遣官員等途徑向所方施壓，對該協議表達所謂「關切」。中方與索方也多次對這種做法表示不滿與反對。

澳洲 氣候變遷 疫情

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