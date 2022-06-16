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親俄樂玉成降調廣電總局副局長 中俄封不封頂尷尬

中國新聞組／北京16日電
外交部前副部長樂玉成轉任廣電總局副局長。（取材自人民網）
外交部前副部長樂玉成轉任廣電總局副局長。（取材自人民網）

中國國家主席習近平昨天與俄羅斯總統普亭通話受到矚目。對照曾分管俄國事務的前中國外交部副部長樂玉成近日轉任廣電總局副局長形同降調，顯示烏克蘭戰爭後中俄關係的尷尬與微妙。

2月4日北京冬奧開幕前，中國面臨國際社會對新疆人權問題的龐大壓力。但在中方強力運作及單向利多放送下，普亭當日親臨北京，白天與習近平會談，晚間出席冬奧開幕式，讓場面得以維繫。當天，樂玉成在習普會談後受訪時，公開說出中俄關係「上不封頂」，且「永遠在路上，沒有終點站，只有加油站」的名言。孰料，20天後，俄羅斯便入侵烏克蘭，讓講出「上不封頂」的中方尷尬至極，更讓親俄發言的樂玉成淪為外界嘲諷的對象。

直到如今，一句「上不封頂」，讓中國在烏克蘭問題上左支右絀，骨子裡雖然支持俄羅斯，且官媒及民間更是一片「挺俄貶烏」聲。但在美國為首的西方世界警告下，中國不敢輕舉妄動，只能反覆自稱「中立」，卻仍被質疑。

中國國務院14日發布人事任免通告，外交部副部長樂玉成調任國家廣電總局副局長，免去樂玉成的外交部副部長職務。

港媒5月下旬率先披露，樂玉成將調任廣電總局副局長，其後還出現反覆，一度引起揣測，直到6月14日才塵埃落定。他的調動，被外界視為「既意外，又不意外」。

新加坡聯合早報評論指，按照中國副部級高官60歲退休的規定，國家廣電總局副局長可能是樂玉成仕途的最後一站。評論說，隨著中共20大以及政府換屆臨近，樂玉成一度被視為下屆外長的人選之一。但這次崗位調整意味著樂玉成已無重返外交系統的機會。

烏克蘭 俄羅斯 北京冬奧

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