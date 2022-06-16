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習近平生日這天通話普亭 強調合作 被指私交密切

中國新聞組／北京16日電
中國國家主席習近平15日和俄羅斯總統普亭通話，圖為兩人2月4日在北京釣魚台國賓館舉行會談。（路透）
中國國家主席習近平15日和俄羅斯總統普亭通話，圖為兩人2月4日在北京釣魚台國賓館舉行會談。（路透）

中國國家主席習近平昨天與俄羅斯總統普亭通話，表達中方對俄國的支持，同時重申在烏克蘭問題上，中方願繼續發揮應有作用；普亭則強調「反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政」。由於昨天是習近平69歲生日，外界認為習普在這天通話顯示兩人私交相當密切。美國務院則警告中國，在俄烏問題上勿站在「歷史錯誤的一邊」。

新華社報導，習近平昨天下午在電話中向普亭表示，今年以來，面對全球性動盪變革，中俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進，黑河-布拉戈維申斯克公路橋實現通車。「中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

普亭表示，今年以來俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政，願同中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。

雙方並就烏克蘭問題交換意見。習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平與全球經濟穩定。各方應以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續發揮應有作用。

美國之音報導，這是習普在俄烏戰爭之後不久進行通話後的第二次通話。推特上有人說，習近平和普亭在習69歲生日這天與普亭通電話，顯示兩人的私交相當密切，但新華社在報導中沒有提及生日這一點。但也有人認為，非要等到過生日這一天才通話，關係好像也沒有好到哪裡去。

報導指出，習近平在與普亭通話時，維持了中國在烏克蘭問題上給普亭留足面子的一貫做法，不僅不提「侵略」，而且連「戰爭」也不提，把砲火連天的烏克蘭戰場描述成「烏克蘭問題」或「烏克蘭危機」。路透引述俄羅斯在通話後發布的一份聲明說，「考慮到由於西方非法制裁政策導致全球經濟形勢變得更為複雜，雙方同意加強在能源、金融、工業、運輸以及其他領域的合作」。

中央社報導，對於習普通話，美國國務院發言人昨天警告中國，在俄烏問題上勿站在「歷史錯誤的一邊」。「中國聲稱自己中立，但中國自身行為顯示，中國仍在投資自己與俄羅斯的密切關係」，而「支持普亭的國家將不可避免地發現自己站在歷史錯誤的一邊…」。

普亭 烏克蘭 習近平

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