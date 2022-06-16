新疆「和若」通車 世界首條環沙漠鐵路建成 長達2712公里

全長825公里的「和若鐵路」將於16日正式通車。（取材自微信）

央視新聞報導，新疆 和田至若羌鐵路（和若鐵路）16日正式通車，和田至若羌11小時26分，這也象徵新疆鐵路網進一步完善，並形成世界首條環沙漠鐵路—長達2712公里的環塔克拉瑪干沙漠鐵路環線。

和若鐵路西起新疆和田地區和田市，東至巴音郭楞蒙古自治州若羌縣，全長825公里，設計時速120公里，為國家一級單線鐵路，預留電氣化條件。全線共設車站22座，其中和田、若羌等11座車站開辦客運業務，其他車站為鐵路行車技術作業站。

新疆以天山為界分為南北疆，其中南疆南部從西端的喀什到東端的若羌，也就是塔克拉瑪干沙漠的南緣，是維吾爾族主要聚居地，早先並無鐵路。直到2010年底，喀什至和田間的喀和鐵路完工通車，2011年6月起行駛客運列車。

2018年12月開工建設的和若鐵路，地處世界第二大流動性沙漠—塔克拉瑪干沙漠南緣，有534公里分布在風沙區域，占線路總長65%，是1條典型的沙漠鐵路。

和若鐵路與現有格庫鐵路、喀和鐵路、南疆鐵路共同構成環繞塔克拉瑪干沙漠的鐵路閉環，是新疆繼2020年北疆鐵路環線形成之後的又1鐵路環線。和若鐵路在若羌站與格庫鐵路連接，是新疆南疆地區溝通西北、西南地區的便捷運 輸通道。

根據規畫，和若鐵路通車後，每天將行駛客車兩列，沿線旅客列車可直達若羌、庫爾勒、烏魯木齊等地。同時每天行駛貨車八列，沿線的棉花、核桃 、紅棗、礦產可藉此運往中國核心地區。

這一鐵路的建成通車，結束了和田地區洛浦、策勒、于田、民豐等縣和巴音郭楞蒙古自治州且末縣等地不通火車的歷史。對便利沿線民眾出行和貨運，帶動資源開發和區域發展，以及「維護民族團結，鞏固邊疆國防」等，具重要意義。