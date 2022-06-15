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中美密集對話 姿態強硬卻有意改善關係 管控風險

本報記者張加

美中高層官員密集對話，外界解讀為美國總統拜登與中國國家主席習近平會談鋪路，顯示兩國關係緊張，在各領域激烈競爭，但仍保持溝通管道暢通，以有效管控風險危機。

雖然幾次會談後的聲明、簡報，雙方仍各說各話，特別是對台海、南海等較敏感議題存在分歧，難達共識；但從最近一些跡象看來，華府與北京姿態強硬，言詞交鋒，卻都有意改善關係。

5月初，習近平派國家副主席王岐山參加南韓總統就職典禮，外界一般認為是重視中韓關係，但日媒報導指出，王岐山肩負著向美國代表團傳遞訊息的祕密使命，表明北京準備好與美對話。

接著，雙方展開「密集外交」及各種「喊話」。5月18日，白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話；19日，蘇利文表示若未來幾周內拜登與習近平再次對話，他不會驚訝；5月底，拜登亞洲行期間，表達正考慮降低中國商品的進口 關稅。

6月10日，美國國防部長奧斯丁與中國國務委員兼國防部長魏鳳和在新加坡舉行的「香格里拉對話」會面；蘇利文與楊潔篪通話一個月內，13日在盧森堡會談四個半小時。

這段期間，持續出現拜登政府考慮取消或「重新設置」部分對中關稅的消息，以及拜登政府鬆綁對中黑名單企業投資禁令，遭政界批評削弱對付中國的工具，卻受商界歡迎，認為美中在貿易投資方面的衝突可望緩解。

中共秋季將召開20大，美國11月期中選舉，雙方各面臨龐大經濟、外交壓力。拜登雖不願被貼上「對中軟弱」標籤，但若能藉由美中談判為美國企業取得更有利的貿易條件，或在北韓、俄烏等問題與北京合作，進而降低緊張，也許對選情有所幫助。

美中積極對話之外，拜登政府也與台灣方面密集接觸，近期台美國安高層、經貿官員都將會晤。對話總是好事，避免誤解誤判，這適用於美中、美台關係，當然也適用於兩岸之間。

針對蘇利文與楊潔篪6月13日在盧森堡會談進行四個半小時，環球時報社評指這個消息增添對中美關係緩和向好的期待。

文章指，中美關係要「緩和」，必須建立在對彼此核心利益尊重的基礎之上，不可能是美方一再表現出來的那樣，一邊瘋狂打壓中國、一邊指望中國「配合」。

文章說，處理好中美關係，堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」，中國從來言出必行；而落實「四不一無意」表態，也希望美方說到做到。

拜登 蘇利文 北京

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