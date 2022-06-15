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中國GDP增長 惠譽估今年不到4% 明年回升到5%

記者林宸誼／綜合報導
惠譽估計中國今GDP年增不到4%。圖為上海洋山港貨櫃碼頭。（路透）
惠譽估計中國今GDP年增不到4%。圖為上海洋山港貨櫃碼頭。（路透）

疫情嚴控背景下，國際評級機構惠譽評級亞太區主權評級高級董事兼首席中國分析師費安德14日表示，預計今年中國經濟增長不到4%，隨著新一輪疫情基本得到控制，預計經濟會從6月開始復甦，並在明年回升到5%。

經濟觀察網報導，費安德在線上論壇認為，中國經濟今年開局良好，由於1月和2月每日新增疫情感染病例數量很少，第一季的實際GDP增幅達到4.8%。

但3月中旬的新一輪疫情爆發，使得對人員流動和社會活動的管控措施不斷升級。

疫情現在已經基本得到控制，相關嚴控措施也在逐步解除，但是這一輪疫情對經濟活動已經造成了嚴重的影響，包括惠譽在內的很多機構，都下調了本年度對中國經濟的增長預期。

4月的許多經濟活動指標，包括零售銷售、工業生產和固定資產投資等都下降到2020年初疫情爆發以來的最低水平，同時房地產市場依然疲軟，5月官方數據15日公布，但預估改善空間不大。

因為在此期間上海仍處於嚴格管控狀態，上海的重要性不僅在於巨大的經濟體量，它也是中國的生產和物流樞紐，會對多個行業產生影響。

費安德指出，目前還不能排除會有新的一輪疫情爆發，再次引發嚴格的防疫措施。儘管如此，由於多個城市以採用常態化預防性核酸檢測的方式，提前鎖定感染病例，惠譽認為新發疫情能在比較短的時間內得到控制。

為應對經濟周期的急劇轉變，上個月中國國務院宣布會採取一籃子33項措施來穩定經濟，代表政府穩定經濟增長的意願十分強烈，其中包括占GDP約2.2%的留抵退稅。

此外，中國國務院還鼓勵地方政府在本月底前把本年度專項債配額全部發行完畢，並在8月底前把籌集資金投向基礎設施相關項目，今年到目前為止的專項債發行速度已遠遠超過去年，惠譽預期，中國的綜合赤字率今年會達到GDP的7%，高於去年的4.5%。

信貸和社融增速方面，惠譽認為，由於政府對經濟的近期發展軌跡感到擔憂，信貸增長將在未來幾個月提速，這會導致中國的宏觀槓桿率在今年內短期上升。

最後，費安德表示，惠譽認為中國的宏觀槓桿率已經處於高位，尤其在企業部門，如果這個指標在中期內持續上升，可能對評級有影響，但他同時認為，短期內風險可控，預計中國明年的宏觀槓桿率會隨著經濟復甦逐步穩定。

疫情 國務院 檢測

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