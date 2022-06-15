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中美頻頻交鋒 設雙邊關係「護欄」困難重重

本報記者廖士鋒
白宮國家安全顧問蘇利文（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（路透）
白宮國家安全顧問蘇利文（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（路透）

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔13日在盧森堡與白宮國家安全顧問蘇利文會晤，再度警告美國操作台灣問題的風險，事實上，這樣強硬的表態，近期在中國大陸外交、軍事高層跟美方接觸過程中，屢屢出現。

美國務卿布林肯上月發表對中政策，點名北京有意圖也有能力重塑國際秩序，「北京的願景將使我們遠離過去75年來保障世界持續進步的普世價值觀」，他雖表示不支持台獨，但批評北京對台軍事、外交行為「嚴重破壞穩定，造成誤判風險，威脅台海和平與穩定」。在諸多美中高層對話裡，台灣問題已成為牽動雙方關係走向的關鍵。

美中台戰略三角格局張力，近期有越拉越大的趨勢。就兩岸關係而言，不僅沒迎來春暖花開，連「恢復健康有序交流」都沒有下文，最近中國大陸又禁台灣石斑魚，就是例證。北京雖仍強調和平統一，但在習近平主導「新時代黨解決台灣問題的總體方略」下，掌握兩岸關係發展走向企圖更加強烈，「反獨」力道和聲勢更漲。甚至有中國智庫最近又喊出推動制定「統一促進法」的倡議。

至於美中關係，雖然雙方不斷溝通，但仍針鋒相對。近期除了台灣議題外，雙方也在人權、宗教議題上過招。美國國務院對聯合國人權高級專員巴舍萊訪問新疆行程表明「不指望」，同時要求北京交代11世班禪喇嘛「更登確吉尼瑪」的下落。美中過招場不僅限於台灣問題。

軍事方面，美中各種緊張關係被匯集到台灣周圍，美國不斷派出艦艇航行台海，次數創下新高。共軍近期也頻頻在台海周邊「實戰化演練」，以警告「美台勾連」。中共防長魏鳳和更再度強調「不惜一戰」。今年中共將召開20大，美國又逢期中選舉，雙方很難對外示弱。美中能否真正設立雙邊關係「護欄」，恐比想像艱難。

北京 中共 國務院

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