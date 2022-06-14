對美官方交流 中罕見宣稱：台海非國際水域

中國軍方近幾個月多次向美方主張，台灣海峽不是國際水域。圖為美國第七艦隊提康德羅加級導向飛彈巡洋艦皇家港號5月10日通過台灣海峽。（取材自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）

中國軍方近幾個月在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，引發拜登 政府的擔憂，因為在過去的中美官方交流中並不常見。彭博認為這會引發台海的緊張局勢，而這個措辭可能是為了阻止美國軍艦航行通過台灣海峽。

據彭博引述消息人士指，近期不同層級的中國官員在多個場合向美國政府遞交聲明，反駁美國的國際水域論。報導稱，北京 長期以來主張台灣海峽是其專屬經濟區的一部分，並據此認為外國軍艦在這個海域的活動應該受到限制。這番說法挑戰美國對國際法的看法。

報導指出，美國軍艦航行通過台灣海峽，是對於北京當局聲稱擁有台灣領土主權的象徵性挑戰。

報導稱，根據美國和其主要盟友的主張，台灣海峽一大部分屬於國際水域。目前，尚不清楚北京會否採取更多行動，以應對進入台海的外國艦艇。

自從俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，亞洲各國對於中國可能同樣發動侵略掌控台灣的憂慮有所加深。

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，「中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」；「有關國家聲稱台灣海峽是國際水域」，中方對此堅決反對。汪文斌的表態雖是北京一貫立場，但更加強硬和明確。

香格里拉對話上周末在新加坡舉行，美國防長奧斯丁 與中國防長魏鳳和10日在場邊首度面談，兩人就台灣議題針鋒相對。魏鳳和當時聲稱「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將『不惜一戰』」，重申北京當局在這項爭議問題上的長期立場。

澳洲國立大學法學院教授羅斯威（Donald Rothwell）表示：「美國只會忽略它，就像他們在許多其他情況下所做的那樣。中國回應方式至關重要，如果你回顧冷戰期間的緊張局勢，曾有軍艦發生衝撞。」

羅斯威還說，雖然美國與蘇聯之間的這種軍艦撞擊衝突從未導致交火，但確實引發各界對於潛在誤判的擔憂。

路透報導，奧斯丁13日在泰國表示，他最近與魏鳳和會面，是努力開啟兩國軍方溝通管道重要一步，也讓華府有機會提出對於台灣海峽潛在不穩定局勢的擔憂。