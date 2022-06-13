我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

18年後 崔天凱在香格里拉對話又犀利發問 向法日提尖銳問題

中國新聞組／北京13日電
18年後，崔天凱再次在香格里拉對話會上犀利發問。（ 取材自觀察者網）
18年後，崔天凱再次在香格里拉對話會上犀利發問。（ 取材自觀察者網）

第19屆香格里拉對話會即將收尾，中美關係主導著整場峰會主題；曾任中國駐美大使的崔天凱18年後再次在香格里拉對話會上犀利發問。

觀察者網報導，11日第二場全會開始，「香會」主辦方國際戰略研究所總負責人兼CEO約翰·奇普曼博士主持發言之後的部長級圓桌會議和答問環節。奇普曼表示，要「隆重介紹一個人」，接著邀請崔天凱提問。

奇普曼回憶道，「我記得18年前，您還是中國外交部政策研究室主任，當時您問了美國前國防部長拉姆斯菲爾德一個非常尖銳的問題。在擔任過中國駐美大使之後，今天，您又來了。請問問題吧。」

接過話筒的崔天凱首先對印尼國防部長提出「用亞洲的方式解決問題」的發言表示非常感謝，「特別是和美國國防部長奧斯丁今天早上的發言一比。」

崔天凱接著向法國國防部長和日本防衛大臣接連發出尖銳問題，「法國是否準備將北約和歐盟的方式強加給亞洲？」「日本還試圖將核廢水排入大海嗎？」

11日的「香會」上，主持人奇普曼對於崔天凱18年前的提問還記憶猶新。觀察者網翻閱了印度媒體「Frontline」2005年的有關報導，發現時任美國防長的拉姆斯菲爾德在當年「香會」發言時大談中國內部局勢和軍費問題。而在時任中國外交部亞洲司司長主任崔天凱的追問下，拉姆斯菲爾德竟開始傲慢地給中國「開出藥方」。

據當年報導會議的鳳凰衛視記者鄭浩回憶，2005年是中美兩國第一次在「香會」正面交鋒。拉姆斯菲爾德發表對中國不懷好意的言論之後，崔天凱第一個舉手提問。主持人齊普曼立馬就注意到了他，第一個點他提問。「就在崔天凱講話結束後，會場內一陣騷動，很多代表竊竊私語。」第二天，多家中、英文報章都對這件事進行了詳細報導，標題類似「中國團長反擊拉姆斯菲爾德」的報導登上許多報紙頭條。

崔天凱 國防部 日本

上一則

知網開放個人查重 研究生論文查重免費3次

下一則

涉台劃底線？ 魏鳳和3天2度放狠話 強調「不惜一戰」

延伸閱讀

香格里拉對話落幕 烏克蘭美中關係議題最受關注

香格里拉對話落幕 烏克蘭美中關係議題最受關注
關係冰凍逾2年 澳中防長新加坡首度接觸

關係冰凍逾2年 澳中防長新加坡首度接觸
魏鳳和：我是國防部長 清楚中印衝突責任不在中方

魏鳳和：我是國防部長 清楚中印衝突責任不在中方
胡錫進鼓吹擴大軍費 解放軍實力須讓美「望而生畏」

胡錫進鼓吹擴大軍費 解放軍實力須讓美「望而生畏」

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
陳男接受訪問時激動表示，沒一個是他的孩子。（影片截圖)

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

2022-06-08 19:54
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人