18年後 崔天凱在香格里拉對話又犀利發問 向法日提尖銳問題

18年後，崔天凱再次在香格里拉對話會上犀利發問。（ 取材自觀察者網）

第19屆香格里拉對話會即將收尾，中美關係主導著整場峰會主題；曾任中國駐美大使的崔天凱 18年後再次在香格里拉對話會上犀利發問。

觀察者網報導，11日第二場全會開始，「香會」主辦方國際戰略研究所總負責人兼CEO約翰·奇普曼博士主持發言之後的部長級圓桌會議和答問環節。奇普曼表示，要「隆重介紹一個人」，接著邀請崔天凱提問。

奇普曼回憶道，「我記得18年前，您還是中國外交部政策研究室主任，當時您問了美國前國防部 長拉姆斯菲爾德一個非常尖銳的問題。在擔任過中國駐美大使之後，今天，您又來了。請問問題吧。」

接過話筒的崔天凱首先對印尼國防部長提出「用亞洲的方式解決問題」的發言表示非常感謝，「特別是和美國國防部長奧斯丁今天早上的發言一比。」

崔天凱接著向法國國防部長和日本 防衛大臣接連發出尖銳問題，「法國是否準備將北約和歐盟的方式強加給亞洲？」「日本還試圖將核廢水排入大海嗎？」

11日的「香會」上，主持人奇普曼對於崔天凱18年前的提問還記憶猶新。觀察者網翻閱了印度媒體「Frontline」2005年的有關報導，發現時任美國防長的拉姆斯菲爾德在當年「香會」發言時大談中國內部局勢和軍費問題。而在時任中國外交部亞洲司司長主任崔天凱的追問下，拉姆斯菲爾德竟開始傲慢地給中國「開出藥方」。

據當年報導會議的鳳凰衛視記者鄭浩回憶，2005年是中美兩國第一次在「香會」正面交鋒。拉姆斯菲爾德發表對中國不懷好意的言論之後，崔天凱第一個舉手提問。主持人齊普曼立馬就注意到了他，第一個點他提問。「就在崔天凱講話結束後，會場內一陣騷動，很多代表竊竊私語。」第二天，多家中、英文報章都對這件事進行了詳細報導，標題類似「中國團長反擊拉姆斯菲爾德」的報導登上許多報紙頭條。