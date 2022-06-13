涉台劃底線？ 魏鳳和3天2度放狠話 強調「不惜一戰」

中國國防部長魏鳳和在新加坡「香格里拉對話」上，三天內兩度對台灣問題放「狠話」，強調「不惜一戰」。（路透）

中國國防部長魏鳳和在新加坡 「香格里拉對話」上，三天內兩度對台灣問題放「狠話」，強調「不惜一戰」。分析指出，魏鳳和說法看來強硬，實則在宣示中國大陸不會在台灣問題上輕啟戰端，除非有人支持「台獨」，這等於給台當局給美日都劃定了底線。美方官員也稱，雖然中美發言充滿火藥味，但雙方為兩國緊張局勢設置「護欄」以管控衝突的意味濃。

來源：YouTube

12日上午，魏鳳和在香格里拉對話演講中，再次就台灣問題表明中方嚴正立場指出，和平統一是中國人民最大的願望；如果有人膽敢把台灣分裂出去，「我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。官媒環球時報發表社評稱，這是防長三天時間內再度就台灣問題亮明紅線，也是對美國及其跟班操弄台海議題的強烈警告。

社評指出，台灣問題是中國大陸的內政，但美國企圖把台海列為「香會」的「重點」議題。「這顯然是私下串通後的結果，既企圖搞台灣問題國際化，又將破壞台海和平的責任推到中國頭上」。此時，魏鳳和反覆強調「不惜一戰」十分必要，意在警告美國，想要搞「以台制華」就是在玩火，而玩火者必自焚。

對於魏鳳和的強硬態度，香港明報引述深圳衛視評論員劉和平分析指出，魏鳳和的「狠話」，等於告訴相關國家尤其是美國，中國大陸不會在台灣問題上輕啟戰端，武統的唯一前提條件就是，台灣宣布「獨立」以及有人支持「台獨」。這給台當局給美日都劃定了底線，可以防止對方誠惶誠恐與蠢蠢欲動，在一定程度上起到「定海神針」的作用，有助於穩定躁動不安的台海局勢。

英國廣播公司（BBC）分析指出，儘管雙方都表示希望更好管控雙邊關係，但在台灣問題上，北京 和華盛頓愈發「硬碰硬」。魏鳳和此次的「不惜一戰、不惜代價、不二選擇」的強硬表態被國際媒體高頻引用。雖然中美雙方互相放狠話，但會談的潛台詞是「管控衝突」。

「我們期待，從我們的角度來說，這場會晤的實質聚焦在地區和全球事務上，管控競爭。」路透引述美國官員表示，將試圖為兩國的緊張關係設置「護欄」，確保兩國之間的競爭不會升級成某種軍事上的誤解或溝通不暢。

但有觀點認為，中美雖然不斷強調「護欄」，但拜登 上台後，實際上事態卻在不斷升級。有專家認為，俄烏衝突可能使美國無力顧及台海。但台灣大學政治學系名譽教授張麟徵則表示，美國挑撥，再加上台灣人不願意，「兩岸恐怕唯有一戰」；「美國既然不敢介入俄烏衝突，也就更不敢惹毛中國」，所以美國屆時也不會介入台海衝突。