「中是反帝先鋒」 印尼防長拒選邊

印尼國防部長普拉博沃11日在第19屆香格里拉對話上發言。（視頻截圖）

印尼國防部 長普拉博沃11日在「香格里拉對話」強調，印尼尊重所有大國，因此不會參與任何軍事同盟。他還強調了亞洲被帝國主義和殖民主義荼毒的歷史，表示中國是「反帝運動的先鋒，一直是印尼的好朋友」。

觀察者網報導，根據會議公開信息，在香格里拉對話11日的第二場全會上，印尼國防部長普拉博沃、法國新任防長塞巴斯蒂安·勒科爾尼、日本防衛大臣岸信夫先後圍繞「管控多極區域的地緣政治競爭」這一主題發言。

普拉博沃表示，亞洲，特別是東南亞 幾個世紀以來，一直是帝國主義、大國統治、剝削、掠奪的十字路口。他坦承，各國間確實存在分歧或相互重疊的領土主張，「但我們的觀點是，我們必須努力爭取理解和溝通，我們為我們已經實現了近50年的和平、友好合作和繁榮而感到自豪。」

普拉博沃說，中國是反帝運動的先鋒，一直是印尼的好朋友。普拉博沃呼籲世界尊重中國復興。「中國是一個偉大的文明，是幾千年來亞洲的領袖。他們的影響遍及東南亞。所以我希望大家尊重中國的正當復興，回到偉大文明的地位。」

與印尼一樣，東南亞國家紛紛表示，不願意選邊站隊。馬來西亞政府高級部長兼國防部長希沙姆丁11日在講話中同樣強調，「東盟將決定自己的道路」。「無論美國的要求是什麼，我們都必須讓他們相信，這必須符合東盟的利益，而不僅僅是美國的利益。」

柬埔寨副總理兼國防部部長狄班同樣表示，柬埔寨是一個獨立的主權國家，如其憲法所述，「完全有權決定自己的命運」。日本朝日新聞援引柬埔寨國防官員稱，「我不希望東盟站在美國或中國的任何一邊。保持中立是東盟應該走的路。」