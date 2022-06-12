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李寧收購英企其樂 德企奔馳反對中資增股

中國新聞組／北京12日電
李寧旗下企業近日將表決收購英國鞋履公司其樂(Clarks)。(Getty Images)
李寧旗下企業近日將表決收購英國鞋履公司其樂(Clarks)。(Getty Images)

自俄烏戰爭以來，德國政界不斷警告依賴中國危險，德國車企奔馳公開反對中資股東增持股份，而中國體育品牌李寧旗下企業近日將表決收購英國鞋履公司其樂(Clarks)，消息一出引起輿論關注。有分析認為，目前西方國家的認知已發生轉變，並開始與中國保持距離。

自由亞洲電台轉述路透報導，奔馳首席執行官康林松(Ola Kaellenius)接受德國商報（Handelsblatt）採訪時指出，奔馳排除了北京汽車與吉利汽車董事長李書福等兩個主要中國股東可能增股並擁有小股東封鎖權(create a blocking minority)的可能性。

據報導，北京汽車和李書福是奔馳最大的股東，各持有10%股份。奔馳總部所在的德國巴登符騰堡州邦總理克瑞特許曼(Winfried Kretschmann)也否認了中國投資者收購的可能性。他對商報表示，「我們根本不允許這樣做。」

不過，奔馳雖排除中資介入的疑慮，但是奔馳營收高度依賴中國市場卻是不爭的事實。根據中媒報導，2021年，北京奔馳銷量占全球的31.6%。

報導稱，在新冠疫情中受創的英國鞋履品牌其樂(Clarks)也難逃中國併購。李寧為第一大股東的「非凡中國」日前發出公告，6月15日將召開的股東特別大會，通過決議之後，其收購其樂的交易就將最終落定。

根據中媒報導，其樂業績受疫情拖累明顯，疫情前的2019年，全球收入達14億英鎊，但疫情後幾乎腰斬，到2020年只剩7.79億英鎊。

李寧旗下企業近日將表決收購英國鞋履公司其樂(Clarks)。(Getty Ima...
李寧旗下企業近日將表決收購英國鞋履公司其樂(Clarks)。(Getty Images)

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