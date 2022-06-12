美大使伯恩斯：美中關係「困難」 1972年以來最低谷

美國駐華大使伯恩斯，指美中關係是1972年尼克森訪華以來的最低谷。（美聯社）

繼美國國務卿布林肯 將中國稱為美國的長期挑戰後，美國駐華大使伯恩斯在一場「中國挑戰峰會」時表示，美中關係正處在一個「非常困難」的時刻，是1972年尼克森訪華以來的最低谷，而他的談話與國務卿布林肯上個月發表的中國政策講話一脈相承。

據美國之音報導，伯恩斯說，美中這兩個世界最大經濟體之間在經貿、地緣戰略、價值觀和高科技領域有著「不停息的競爭」，兩國在從經濟和技術到安全和人權等許多方面都存在「重大分歧」。

據報導，伯恩斯說，拜登政府並不謀求與中國全面「脫鉤」，因為在過去幾十年裡，美中兩國的經濟形成了相互依存的關係。他說，美中雙向貿易額達到6500億美元，美國的消費者能夠獲得廉價的中國產品，從中受益。他說：「我不認為（美中）任何一方可以從這個如此重要的經濟關係中一走了之。」

伯恩斯也批評北京 在積極謀求與美國和西方世界脫鉤，特別是看到俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家聯手對莫斯科進行了嚴厲的經濟制裁。他以習近平視察海南時說過的「中國糧食，中國飯碗」為例，證明北京正在努力減少對西方的依賴。

報導稱，面對前美國駐華大使洪博培詢問如何看待中國人權狀況時，伯恩斯說，並沒有看到多大進展，實際上中國人權還在倒退(going backwards)。

對於美中冰冷關係，伯恩斯感受尤深。他表示，自從3月到任以來，他還沒有機會會晤中國領導人習近平，也未與中共主管外交的中共中央外事辦主任楊潔篪以及外長王毅會晤。這恰好反映出華盛頓與北京之間的緊張關係。同樣的，中國駐美大使秦剛自履新以來也沒有見到美國總統拜登和國務卿布林肯。

在伯恩斯講話後不久，美中兩國國防部 長在新加坡舉行面對面會談，雙方在台灣問題上激烈交鋒，中國國防部長魏鳳和對美國國防部長奧斯丁說，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」，被認為是向美方畫出「強硬紅線」。