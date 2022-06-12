胡錫進鼓吹擴大軍費 解放軍實力須讓美「望而生畏」

正在新加坡出席第19屆香格里拉對話的大陸國務委員兼國防部長魏鳳，10日和與美國國防部長奧斯丁舉行會談。（取自中國國防部微信公眾號）

美國國防部 長奧斯丁 與中國國防部長魏鳳和10日在「香格里拉對話」舉行場邊會談後，環球時報前總編輯胡錫進11日發表評論鼓吹，中國要比美台更不怕打，要堅定不移地傾力擴大經濟規模，並在此基礎上持續擴大軍費規模，把核威懾力充分建設好。

魏鳳和在會談中向奧斯丁強調了北京當局在台灣問題上的立場。魏鳳和表示，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何台獨分裂圖謀。

胡錫進11日發表題為「中美防長談得不錯，解放軍 的實力必須讓美軍望而生畏」的評論稱，「希望美方認真對待中國防長的宣示和警告，切不可當耳旁風」。

他指出，10日這場會談被廣泛認為談得不錯，對避免關係高度緊張的中美兩國發生意外軍事摩擦有積極作用。但中美關係的病灶去不掉，美國一邊圍繞中國不斷搞事，一邊要與中國加強溝通，建立防止衝突的「護欄」，說白了就是要脅迫中國接受由它來主導東亞的一切。

胡錫進強調，無論雙方談成什麽樣，中國國家安全的基石一定是加快自己的力量構建。美國現在越來越「怵頭」（害怕）在中國近海與解放軍直接交戰，因為第一中國是核大國，核力量不斷增強，美國已經不可能通過軍事手段擊垮中國。

二是解放軍在台海地區的常規力量集結能力越來越大於美方，真在這裡軍事交鋒，美軍極可能吃大虧。

胡錫進表示，中國必須不斷強化台海地區力量格局演變的這個趨勢，讓解放軍在這一地區的優勢一目了然，不僅亞洲國家看得懂，美國軍方心中有數，而且要讓美國的政客們、輿論精英們，乃至很多普通民眾都對此有所了解。要讓整個美國都清楚，他們干涉台灣問題，意味著自己根本承受不起的風險。

胡錫進說，「中國不想在台海打仗，但我們一定要有實力不怕打，或者說我們要比美台更不怕打」；「中國需要把圍繞自己領土的和平牢牢掌握在我們自己手裡，我們不能對美國的善意抱有幻想」。