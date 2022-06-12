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提東海、中印爭端 奧斯丁被批對中攻擊「最露骨」

中國新聞組／北京12日電
美國防長奧斯丁在香格里拉對話會上發表演說，稱美國將盡力以負責任的方式處理與中國的緊張關係、避免衝突，追求和平繁榮。（路透）
美國防長奧斯丁在香格里拉對話會上發表演說，稱美國將盡力以負責任的方式處理與中國的緊張關係、避免衝突，追求和平繁榮。（路透）

中美國防部長在「香格里拉對話」舉行線下會談後，美國國防部長奧斯丁11日發表演說，直指中國在印太地區的主權聲索舉措「益發脅迫及挑釁」，並首次提及東海問題和中印邊界爭端。解放軍中將何雷表示，奧斯丁的大會發言在歷屆美國防長香會演講中是對中國誹謗攻擊最露骨、最全面的一個；他稱美國口頭說保持自由開放符合地區的共同利益，但事實上是有針對性、排他性的小圈子行為。

環球時報報導，奧斯丁提到，中國與其他國家的飛機和船隻之間相遇方式「不安全且不專業」，次數的增加令人震驚。奧斯汀舉例澳洲巡邏機遭到中國海軍艦艇激光照射，並稱解放軍對在東海和南海合法飛行的盟軍飛機進行危險的攔截。加拿大防長阿南德11日則再次批評中國騷擾加拿大巡邏機的舉動。

針對奧斯丁的發言，中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中指出，事發地域在中國的西沙、南沙連接海空域，不是在美盟國的臨近海空域，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全是有理有利，安全專業的。

張振中批評，美國鼓吹大國競爭，製造軍事對抗，派艦機在南海耀武揚威，大搞航行霸權，夥同盟國舉行針對性極強的軍事演習，加劇地區的緊張趨勢，「這不是破壞和平，是什麼？」

軍事科學院原副院長何雷中將11日表示，奧斯丁指責解放軍戰機攔截盟軍戰機的行動，實際上就是在給加、澳盟友撐腰，明顯是一種「小團伙」行為，口頭說保持自由開放符合地區的共同利益，但事實上是有針對性、排他性的小圈子行為。

何雷中將表示，奧斯丁的大會發言在歷屆美國防長香會演講中是對中國誹謗攻擊最露骨、最全面的一個，涉及台灣，南海，東海問題，甚至還提及中印邊界爭端。

何雷認為，奧斯丁在講話中把美國塑造成「亞太地區的朋友」，誇大其對地區繁榮和平做出的貢獻，對地區發展誇下海口。與此同時，其所謂的印太戰略把中國塑造成「對小國進行武力脅迫」、「單方面改變現狀」的地區和平破壞者。

美國之音報導，中美國防長的線下會晤令國際關注，中國問題和國際關係專家們在推特上對這次會面做出了初步分析，點出美國國防部長奧斯丁和中國國防部長魏鳳和其實並不是對等關係。

「華盛頓郵報」專欄作家石宇寫道，中央軍委的兩名副主席地位都比魏鳳和高；華盛頓大學法學院教授郭丹青也稱，魏鳳和根本不在指揮鏈上。

魏鳳和（中）在新加坡舉行的香格里拉對話開幕式上與一名助手交談。（Getty Im...
魏鳳和（中）在新加坡舉行的香格里拉對話開幕式上與一名助手交談。（Getty Images）

奧斯丁 國防部 解放軍

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