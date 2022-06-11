中俄跨境大橋通車 成東北－遠東新運輸通道 胡春華稱戰略對接

中俄首座跨邊界公路大橋「黑龍江大橋」10日通車。(Getty Images)

俄羅斯 因入侵烏克蘭與西方展開對抗，轉向亞洲尋求支持。在此之際，連通中俄的黑河-布拉戈維申斯克公路橋（黑龍江大橋）10日通車，在中俄之間開闢一條新國際運輸通道。黑龍江大橋是兩國首座跨國公路橋梁，也是中俄友誼的紐帶。中國副總理胡春華10日在視訊致詞表示，要加強雙方戰略對接、拓展新合作領域。

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據新華社報導，胡春華表示，「黑河－布拉戈維申斯克公路橋」是中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭共同關心推動的重大跨境基礎設施項目，中方願與俄方相向而行，以大橋開通為契機，持續推進互聯互通合作，為雙方人員和貿易往來提供更好更便捷的通關、物流服務，推動中俄「東北－遠東」合作不斷邁上新台階。

胡春華還指出，當前中俄「東北－遠東」合作發展勢頭良好，北京 願同俄國認真落實兩國領導人達成的重要共識，充分發揮「東北－遠東」政府間合作委員會作用，加強中國東北和俄羅斯遠東地區發展戰略對接，深化各領域務實合作，拓展新的合作領域，讓合作成果更好惠及兩國人民。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，視訊出席的還有俄羅斯副總理兼俄總統駐遠東聯邦區全權代表尤里．特魯特涅夫、俄羅斯交通部長維塔利．薩韋列耶夫、俄羅斯遠東和北極發展部部長阿列克謝．切昆科夫。現場出席的則是黑龍江省省長胡昌升和俄方阿莫爾州州長瓦西里．奧爾洛夫。

黑龍江大橋項目從2016年底開工建設，2019年5月31日正式合龍，橋長1284米，是中國北方高緯度寒冷地區的第一座鋼混疊合梁矮塔斜拉橋。該項目起點位於黑龍江省黑河市長發屯，終點位於俄羅斯布拉戈維申斯克市卡尼庫爾干村，路線全長19.9公里，其中，中方境內長6.5公里，俄方境內長13.4公里，項目總投資 24.7億元人民幣。大橋開通後將成為全年通行的交通走廊，每日通行能力為630輛卡車、164輛公共汽車、68輛轎車，以及約5500人。