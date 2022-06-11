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中國對「薩德」感不安 南韓防長避談

中國新聞組／北京11日電
中國駐南韓大使邢海明（右）接受南韓電視台專訪時，對於美國在南韓部署薩德反導彈系統，再度表達北京反對的立場。（取材自中國駐南韓大使館官網）
中國駐南韓大使邢海明（右）接受南韓電視台專訪時，對於美國在南韓部署薩德反導彈系統，再度表達北京反對的立場。（取材自中國駐南韓大使館官網）

就在中國跟南韓防長會晤前夕，中國駐南韓大使邢海明接受南韓媒體訪問時再度表態，美國在南韓部署薩德反導彈系統「令中國人民感到不安」、「中方不可能視若無睹」。而在「香格里拉對話」揭幕前，中韓防長先舉行會晤，南韓防長李鐘燮避談「薩德」問題。

據中國駐南韓大使館官網訊息，邢海明6月9日接受南韓電視台「TV朝鮮」新聞節目「News9」，在被問及北京面對薩德反導彈系統的態度時，他表示，「在美國的所有同盟國中，南韓在地理位置上離中國最近。美國在南韓部署了薩德，薩德的X波段雷達探測距離長達二、三千公里，能夠深入探測中國內地，這不僅令中國人民感到不安，更損害了中方的戰略利益，中方不可能視若無睹」。

邢海明指出，北京能夠理解南韓對於自身安全保障的需求，「也希望韓方理解中國的安全關切」。他強調，雙邊建交30年取得的成就非常不易，前些年兩國關係因薩德問題一度遇冷。兩國互信受損、民眾感情惡化，不可避免會對兩國各領域交流合作產生影響。應吸取過去的經驗教訓，妥善管控，不要讓這一問題再次突出，影響兩國關係來之不易的友好大局。

而對於南韓稱薩德反導彈系統是為了應對北韓威脅這種說法，邢海明質疑，南韓加強安保的手段有很多，「並不只有薩德一個選項」。薩德嚴重威脅中國的戰略安全，韓方為何一定要選擇這種方式呢？希望韓方能夠更多理解和尊重中方戰略安全關切。

另據南韓發布訊息，李鐘燮表示朝鮮半島的安全局勢非常令人擔憂，並強調北京可以發揮建設性作用。

據南韓國防部訊息，李鐘燮是「應魏鳳和的要求」舉行雙邊防長會談，李鐘燮除了對北韓的挑釁呼籲北京發揮作用外，他還強調了兩國在相互尊重和共同利益的基礎上加強務實互利合作的必要性，雙方同意促進兩國防長互訪，同意促進兩國防長和軍隊之間的交流，包括副部長級防務戰略對話。

另外據韓聯社報導，李鐘燮在會後接受媒體採訪時表示，此次會談富有建設性，為增進彼此理解提供良機，但

南韓防長李鐘燮（左）10日下午與中國防長魏鳳和會面，對於雙方到底有沒有談到薩德飛...
南韓防長李鐘燮（左）10日下午與中國防長魏鳳和會面，對於雙方到底有沒有談到薩德飛彈問題，他沒有正面回應。（取材自南韓國防部官網）

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