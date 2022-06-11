中美防長「有話聊」會談時間翻倍 下一步或將推進兩軍合作性項目

魏鳳和（前）步行前往與美國國防部長奧斯丁雙邊會晤會場。（路透）

時隔兩年半後，中美兩國國防部 長昨天在「香格里拉對話」舉行線下會談，會談比預定時間延長了30分鐘。專家分析，中美防長面對面會談本就是積極信號，時間延長代表兩人「有話聊」也願意談。中國防長魏鳳和在台灣問題上劃出「不惜一戰」的紅線，目的在讓相關國家保持清醒；而美國此次的表態比外界普遍預期和緩，但要注意「口頭上展示平衡藝術」之外，「行動是另一套」。

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「香格里拉對話」昨起在新加坡 舉行，魏鳳和美防長奧斯丁 舉行的場邊會談成此次對話焦點。中國官媒環球時報分析指出，中美防長最近一次會談是在2019年11月18日於泰國曼谷的東盟防長擴大會議期間，此後直到今年4月20日，時隔近21個月後才進行首次通話。在中美競爭加劇的背景下，中美防長會談備受外界關注。

美國國防部在會後發出的新聞稿稱，奧斯丁強調解放軍參與實質性對話以降低戰略風險的重要性，以及美承諾奉行一個中國政策。環時報導引述軍事科學院研究員趙小卓表示，此次美國表態比外界普遍預期的要和緩一些，沒有特別的激烈和居高臨下的挑釁性。但需注意的是，美國雖在口頭上展示了「平衡藝術」，但在行動中是另一套，一邊說「台灣海峽維持和平穩定的重要性」，一邊做著對台軍售，議員訪台等行動。

至於此次會談原計畫持續30分鐘，但最終延長至1個小時。國防大學原教授張英利認為：「這說明中美雙方要談的內容很豐富，也願意談，否則話不投機半句多，或者雙方都在打官腔，不會談這麼長時間」。

張英利認為，中美防長面對面會談本身就是一個積極信號。但更深層次的意義在於，高層會談是一個開始，下一步中美工作層之間將就更具體問題的協商建立溝通渠道，推進兩軍之間其它的合作性項目。「在大國關係中，對立和競爭始終存在，呈現出螺旋式發展，升溫慢。所以當下不可或缺地會出現各說各話的情況，但依舊有合作的空間」。

客觀而言，在中美關係持續緊張、矛盾多點爆發的情況之下，中美防長面對面的有效交流，對管控分歧、穩定兩軍關係都是有重要意義的。特別需要強調的是，魏鳳和此次在台灣問題上劃出紅線，再次亮明態度和意志，有助於避免美方及其他相關方出現危險的誤判，這才是對台海和平的真正維護。希望魏鳳和「不惜一戰」的鄭重表態，能讓一些人遏制衝動，讓相關國家保持清醒。