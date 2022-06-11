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中國官宣：10年建成全球最大高速鐵路網

中國新聞組／北京11日電
中國交通部10日表示，到2021年底全中國鐵路營業里程達到15萬公里，通達93%的50萬人口以上城市。圖為蘭州至烏魯木齊的「蘭新高鐵」。（新華社）
中國交通部10日表示，到2021年底全中國鐵路營業里程達到15萬公里，通達93%的50萬人口以上城市。圖為蘭州至烏魯木齊的「蘭新高鐵」。（新華社）

中共中央宣傳部10日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，交通運輸部副部長徐成光介紹「中國這十年」交通運輸發展的情況，建立了全球最大高速鐵路網、高速公路網、世界級港口群等，繳出漂亮成績單。

綜合中新財經、新浪網報導，徐成光表示，10年來，中國綜合立體交通網加速成型，有力促進國內國際循環暢通；建成了全球最大的高速鐵路網、高速公路網、世界級港口群、航空海運通達全球；中國高鐵、中國路、中國橋、中國港、中國快遞成為靚麗的中國名片，規模巨大、內暢外聯的綜合交通運輸體系有力服務支撐了中國作為世界第二大經濟體和世界第一大貨物貿易國的運轉。

中國家鐵路局副局長安路生則指出，中國鐵路發展取得歷史性成就，路網規模品質大幅提升，鐵路固定資產投資累計超過7兆元人民幣，增產里程5.2萬公里。到2021年底，全中國鐵路營業里程達到15萬公里，其中高鐵4萬公里。鐵路已覆蓋全中國81％的縣，高鐵通達93％的50萬人口以上城市。

在國際合作方向，安路生指出，中國鐵路技術裝備出口全球100多個國家和地區，實現全產業鏈走出去；發布150餘項中國鐵路技術標準外文版，中歐班列通達歐洲23個國家的185個城市。

此外，10年來，中國民航新增航線3000餘條，航線總數達到5581條，旅客運輸量更已連續18年穩居全球前兩名。

中國交通部10日表示，到2021年底全中國鐵路營業里程達到15萬公里，通達93%...
中國交通部10日表示，到2021年底全中國鐵路營業里程達到15萬公里，通達93%的50萬人口以上城市。圖為列車駛入蘭新高鐵山丹馬場站。（新華社）

航線 投資 中共

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