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日相出席香格里拉對話 傳演講將提「中國威脅論」

中國新聞組／北京10日電
日相岸田文雄被指或利用發表主旨演講的機會，渲染「中國威脅論」。(取材自環球網)
日相岸田文雄被指或利用發表主旨演講的機會，渲染「中國威脅論」。(取材自環球網)

日本首相岸田文雄10日將在新加坡舉行的第19屆香格里拉對話會上發表主旨演講，成為繼安倍晉三之後，時隔8年再次出席香格里拉對話會的日本首相。日媒曝光的岸田文雄演講內容顯示，其將在俄烏衝突上借題發揮，渲染「中國威脅論」，為其自身增加軍費、提升軍力製造藉口。

環球時報報導，值得注意的是，岸田文雄還將於本月底出席在西班牙舉行的北約峰會，或將成為首位參會的日本首相。那麼，「傍」上美國和北約的日本，將給中國和亞太地區帶來哪些影響？國際事務專家表示，日本靠近北約將給包括中國在內的整個亞太地區帶來潛在危險。日本將藉口周邊「威脅」進一步打破戰後禁區，在未來5年防衛費倍增，重新謀求軍事崛起。同時，日本試圖將北約東擴範圍擴大至亞太地區。今後，日本或將為進一步加強和北約的軍事聯手，謀求修改「日本國憲法」。

報導指出，從日媒曝光的岸田文雄主旨演講的大致內容可以看出，其欲借俄烏衝突和中國海洋活動渲染「危機感」的意味十分濃厚。據日本共同社8日報導，岸田將強調「（和俄烏衝突）同樣的事態也可能在東亞發生」「日本有意在5年之內從根本上加強防衛能力」，確保軍費「相當程度的增額」。

岸田文雄還計畫將矛頭對準中國，稱「（中國）試圖單方面改變現狀的嘗試仍在東海和南海持續」，呼籲「20餘國之間推進海上合作」，表示此舉是為「維持印太地區的海洋秩序，提升海上安保能力的技術合作」。同時，岸田文雄還將重申「台灣海峽和平穩定的重要性」。

中國社會科學院日本研究所副所長呂耀稱，岸田文雄試圖利用發表主旨演講的機會，在俄烏衝突上借題發揮，炒作海洋問題，插嘴台海事務等做法說到底是日本在製造事端，渲染「中國威脅論」。日本作為東亞國家，其所作所為並非為了維護地區的和平與穩定，而是為了提高自身防衛力量，費盡心機增加軍費，繼而推動修改和平憲法。

日本 岸田文雄 北約

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