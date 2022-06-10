澤倫斯基喊話 盼中發揮影響力止戰 中官媒回應：解鈴還須繫鈴人

烏克蘭總統澤倫斯基喊話，希望中國發揮對俄影響力。（取材自金融時報）

烏克蘭 總統澤倫斯基 7日在與英媒視訊時指出，俄烏戰爭對全球構成威脅，任何國家、尤其是大國領導人都應正視事態嚴重性；中國能對俄羅斯發揮影響力、使其止戰，這對烏克蘭而言很重要。而對澤倫斯基的喊話，中國官媒冷回應稱，中方早已屢次公開發聲主張各方保持克制、各國平等對話，要結束烏克蘭人民的苦難，還是那句話：「解鈴還須繫鈴人」。

澤倫斯基7日視訊出席英國金融時報舉行的「全球會議室」（The Global Boardroom）活動並接受該報首位女性總編輯哈拉夫（Roula Khalaf）專訪時做了上述表示。

中央社報導，哈拉夫問澤倫斯基如何讓中國、印度、巴西、南非等國加強支持烏克蘭，他是否曾經或有意願與中國領導人直接對話，敦促中方對俄施加影響力。澤倫斯基回應，他「對此十分有興趣」。他希望能「團結世界」，也想了解中國領導層和民眾的立場，這對烏克蘭而言十分重要。烏克蘭也必須確保中國不會支持俄羅斯。

澤倫斯基表示，他理解西方與中國之間存在利益分歧，但這場戰爭威脅的是全球社會與文明。

而對於澤倫斯基的談話，中國官媒國防時報刊文指出，當地時間7日，澤連斯基向中國喊話「我非常希望確保中國支持烏克蘭」。實際上，從俄烏衝突伊始，中方便屢次公開發聲，明確表示，始終支持和鼓勵一切有利於和平解決危機的外交努力，主張各方保持克制、各國平等對話。中方不僅通過外交努力推動停火，還向烏克蘭提供了人道主義援助。

中方理解各方在安全問題上的合理關切，但烏克蘭問題有著複雜和特殊的歷史經緯，中國不針對任何一方、不火上澆油，致力於和平有效解決問題，這樣負責任的立場，俄烏雙方都表達過讚許和感謝。事實上，「中方的聲音其實早傳達到了」，「只是要結束烏克蘭人民的苦難，還是那句話：解鈴還須繫鈴人！」。

另據中央社報導，澤倫斯基11日也將以視訊方式於「香格里拉對話」亞洲安全會議上發表演講。因疫情停辦2年的「香格里拉對話」10日於新加坡登場。據議程，美國國防部 長奧斯汀11日將以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講。中國國防部長魏鳳和接著在12日以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。奧斯汀與魏鳳和預料將在香格里拉對話期間舉行雙邊會談，這將是兩人首度面對面會談。