赴天府糧倉話糧安 習近平：有信心端牢飯碗

「糧食安全『國之大者』，悠悠萬事，吃飯為大」重視糧安的中國國家主席習近平 近日在四川考察時指出，成都平原自古有「天府之國」的美稱，要嚴守耕地紅線，把糧食生產抓緊抓牢，在新時代打造更高水平的「天府糧倉」。習近平稱有信心、有底氣把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

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四川省位於四川盆地，其下有成都平原等適宜耕種的區域，往昔即有天府糧倉之譽。據新華社報導，習近平8日先後來到四川眉山、宜賓等地，深入農村、文物保護單位、學校、企業等進行調研。

習近平8日上午來到眉山市東坡區太和鎮永豐村考察調研。永豐村依託水稻產業和技術優勢，建成了全省規模最大的水稻新品種新技術中試基地。在高標準水稻種植基地，習近平聽取村整體情況介紹，對他們堅持糧食種植助力保障國家糧食安全的做法表示肯定。習近平強調，成都平原自古有「天府之國」的美稱，要嚴守耕地紅線，保護好這片產糧寶地，把糧食生產抓緊抓牢，在新時代打造更高水平的「天府糧倉」。

習近平走進試驗田，察看水稻長勢。農技人員向習近平介紹水稻試驗育種和種植推廣情況。習近平指出，水稻良種育種周期長，需要反覆試驗篩選，中國廣大農業科技工作者付出了艱辛努力，為保障國家糧食安全、確保老百姓豐衣足食作出了重要貢獻，功不可沒。推進農業現代化，既要靠農業專家，也要靠廣大農民。要加強現代農業科技推廣應用和技術培訓，把種糧大戶組織起來，積極發展綠色農業、生態農業、高效農業。我們有信心、有底氣把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

習近平十分關心推進鄉村振興情況。他步行察看永豐村污水處理池和村容村貌，考察村衞生站，詳細了解該村改善人居環境、做好農村疫情 防控等情況。習近平強調，鄉親們吃穿不愁後，最關心的就是醫藥問題。要加強鄉村衞生體系建設，保障好廣大農民群眾基本醫療。要把黨的基層組織建設好，團結帶領鄉親們脫貧之後接續推進鄉村振興。