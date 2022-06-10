習近平再喊「動態清零」促穩定人心 為20大召開營造良好氛圍

中國國家主席習近平在四川考察，圖為他8日在宜賓學院考察時，向師生們揮手致意。（ 新華社）

面對國內經濟下滑、多地因疫情 清零等引發民怨，中國國家主席習近平 8日在四川考察時強調「穩」字。他表示，各地區各部門要堅持穩中求進工作總基調，做好維護社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定，為二十大召開營造良好氛圍。他並再次強調要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，排除干擾，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

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央視報導，習近平8日到眉山、宜賓等地調研，上午來到眉山市東坡區太和鎮永豐村，指示要在新時代打造更高水平的「天府糧倉」，把種糧大戶組織起來，積極發展綠色農業、生態農業、高效農業。「我們有信心、有底氣把中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。

習近平接著到位於眉山市中心城區的北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人故居三蘇祠，他表示，要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維，廣泛借鑑世界一切優秀文明成果，不能封閉僵化，更不能一切以外國的東西為圭臬，堅定不移走中國特色社會主義道路。

今年中國高校畢業生預計達1076萬人，同比增加167萬人，創歷史新高。8日下午，習近平來到宜賓學院調研時表示，黨中央高度重視高校畢業生就業 ，採取了一系列政策措施。當前正是高校畢業生就業的關鍵階段，要進一步挖掘崗位資源，做實做細就業指導服務。他並在考察極米光電有限公司時，要求在各領域積極培育高精尖特企業，打造更多「隱形冠軍」，形成科技創新體集群。

考察途中，習近平指出，當前，各地區各部門要堅決貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，全面做好改革發展穩定各項工作，為二十大召開營造良好氛圍。要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難，做好維護社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定。

談及新冠疫情時，習近平再次強調，堅持就是勝利，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除乾擾，克服麻痺思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

習近平並表示，近期一些地方發生洪澇地質災害。各有關地區和部門要在做好搶險救災工作的同時盡快恢復生產生活秩序，紮實做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。