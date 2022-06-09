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中國官宣援柬升級軍港開工 華爾街日報：顯露北京軍事野心

中國新聞組／北京9日電
柬埔寨國防大臣狄班（左）、中國駐柬埔寨大使王文天（中）參加柬埔寨雲壤海軍基地升級改造項目開工儀式 。（Getty Images）
柬埔寨國防大臣狄班（左）、中國駐柬埔寨大使王文天（中）參加柬埔寨雲壤海軍基地升級改造項目開工儀式 。（Getty Images）

中國官方昨天證實援助柬埔寨雲壤海軍基地升級改造項目正式開工。柬埔寨的前哨位置可為中國立足東南亞提供便利，還將成為中國軍隊有能力覆蓋連接太平洋和印度洋的重要海上通道，使中國在印太的影響力大增，同時也削弱美國的地位。華爾街日報(WSJ)社論指出，在柬建基地是北京全球軍事野心的最新跡象。

過去幾年，「中國在柬埔寨建造海軍基地」的報導時常出現，而就在7日，華盛頓郵報搶先披露了中國官員將參加在柬埔寨舉行的基地「開工」儀式，並引述不具名美國官員稱，中國正在柬埔寨祕密建造中國軍隊「專用」的海軍設施，且北京也有官員證實「基地的一個部分」將供「中國軍隊」使用。

華盛頓郵報報導刊出當天，中國外交部發言人趙立堅回應表示：「雲壤基地改造旨在加強柬埔寨海軍維護海洋領土完整和打擊海上犯罪的能力」，中國和柬埔寨是全面戰略合作夥伴，兩國各領域合作公開透明、合理正當。而且柬埔寨憲法不允許外國在柬埔寨建設軍事基地。

而就在報導刊出後的翌日，中國官方8日宣布，中國援助柬埔寨雲壤海軍基地升級改造項目正式開工。據中國駐柬使館官網消息，中國大使在開工儀式上表示，這一工程項目是中柬兩國兩軍「鐵桿」情誼的重要象徵和互利合作的又一豐碑。

雲壤基地 （Ream Naval Base）位於柬埔寨西南部，面向泰國灣，靠近南海與馬六甲海峽。BBC報導，自2010年以來，雲壤基地一直是柬埔寨和美國進行年度聯合訓練和海軍演習的地點。但2017年，柬埔寨突然中止合作，當時就傳出原因是柬埔寨和中國軍事關係更加密切。

2019年8月，美國印太司令部陸軍准將喬·沃威爾（Joel B. Vowell）首次公開表示，中國正計畫在雲壤基地建立海軍基地。同年，華爾街日報報導引述美國官員稱，中柬兩國達成了「祕密協議」，中國以資助改建雲壤基地設施換取該基地的專屬使用權，引來美方擔憂。如今隨著中國官方的證實，這項傳聞可謂「靴子落地」。

BBC報導指引述美國官員說，柬埔寨的前哨位置為中國在東南亞立足提供便利，雲壤港基地讓中國軍隊有能力覆蓋連接太平洋和印度洋的重要海上通道。中國作為世界上最大的石油進口國，85%的石油運輸依賴水運，其中的大部分要經過馬六甲海峽。而雲壤基地靠近馬六甲海峽與南海，其地理位置的重要性，正是它如此受關注的原因。

柬埔寨雲壤海軍基地6月8日動工，中國駐柬大使王文天（右）出席並致辭；同一天，柬埔...
柬埔寨雲壤海軍基地6月8日動工，中國駐柬大使王文天（右）出席並致辭；同一天，柬埔寨副總理兼國防大臣狄班（左）還發布他與王文天在泰國灣游泳的照片。（取材自狄班臉書）

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