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穩住外貿 李克強要求暢通物流 商務部提13措施

記者賴錦宏、林則宏／綜合報導
中國嚴格防疫措施，導致出現訂單外流和產業外移現象，官方再祭13條措施要穩外貿。（歐新社）
中國嚴格防疫措施，導致出現訂單外流和產業外移現象，官方再祭13條措施要穩外貿。（歐新社）

中國總理李克強8日主持國務院常務會議，部署進一步穩外貿穩外資的政策，要求打通堵點，暢通交通物流、解決復工不達產等問題。商務部副部長王受文指出，為穩定外貿發展，將從四方面提出13條具體措施。

據新華社報導，中國國務院常務會議指出，中國經濟下行壓力依然突出，要確保經濟大盤。穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大局，在落實已發布穩外貿穩外資政策同時加大支持，協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等困難。

王受文在推動外貿保穩提質記者會上表示，新一輪穩外貿政策將從四方面提出13條具體措施。

在推動外貿領域保通保暢方面，要確定重點外貿企業名錄和相關物流企業及人員名錄，對生產、物流、用工予以保障。同時，將外貿貨物納入重要物資，保障物流暢通、疏通海空港等集輸運，保障重要零組件、裝備和產品運輸。

在加大財稅金融支持方面，要擴大出口信用保險短期險規模，特別是對中小微外貿企業。拓展訂單和市場方面，將優化創新線上辦展模式，鼓勵創新綠色高附加值產品開拓國際市場，支持國外消費者購買中國大陸品牌汽車，支持更多地區展開二手車出口業務。

穩定外貿產業鏈供應鏈方面，將支持勞動密集型外貿產業穩定發展，同時加強進口促進平台培育建設，培育新一批進口貿易促進創新示範區。

此外，由於中國嚴格防疫封控措施，導致部分行業出現訂單外流、產業外移，中國商務部對外貿易司長李興乾強調，目前訂單流出規模可控。

李興乾提出，將全力幫助外貿企業保訂單、拓市場、穩產業。同時將持續推進自貿區提升戰略，推進加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）和DEPA（數位經濟夥伴關係協定）。

王受文表示，為幫助外資企業解決復工復產遇到的問題，已成立重點外資項目的工作專班，協助解決外資企業的問題，包括人員簽證、生產經營、上下游供應、運輸等問題。

上海港港區正常作業，洋山港國際航行集裝箱船舶數量和通航秩序均正常，通過碼頭分區封...
上海港港區正常作業，洋山港國際航行集裝箱船舶數量和通航秩序均正常，通過碼頭分區封閉作業等措施，上海港保持全天候運行。（中新社）

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