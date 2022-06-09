王毅：中國+中亞五國 建元首會晤機制

中國外交部長王毅出訪中亞，建立了「中國+中亞五國」的元首會晤機制。（取材自澎湃新聞）

中國國務委員兼外交部長王毅 近日出訪中亞，他在8日出席「中國+中亞五國」外長第三次會晤後，表示此行成果，是一致同意建立與會國家的元首會晤機制，並通過四份成果文件，和各國願在涉及彼此核心利益的問題上，繼續相互支持。

據中國外交部網站，王毅8日於哈薩克 首都阿斯塔納出席會晤，結束後他與哈薩克副總理兼外交部長穆赫塔爾·特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi），共同會見記者。

王毅表示，本次會晤最重要的任務是落實中國和中亞五國建交30周年視訊峰會共識，最重要的成果是一致同意建立「中國+中亞五國」元首會晤機制。

王毅還說，會晤通過了「『中國+中亞五國』外長會晤聯合聲明」、「落實中國同中亞五國視頻峰會共識路線圖」、「關於深化『中國+中亞五國』互聯互通合作的倡議」和「『中國+中亞五國』數據安全合作倡議」四份成果文件。

王毅並歸納在會晤上，各國達成的十方面共識，包括建設自主、和平、繁榮、合作的中亞，繼續高質量共建「一帶一路」、深化互聯互通合作、統籌維護傳統領域和非傳統領域安全、繼續團結抗疫等。

王毅還提到，各國就阿富汗 局勢及時協調立場，促進阿富汗和平重建，維護地區安全穩定，各國同意繼續深化各領域合作、促進綠色、可持續發展，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，繼續健全「中國+中亞五國」合作機制。

在此之前，哈薩克總統託卡耶夫7日會見王毅，王毅當時表示，北京願「精心呵護兩國關係」，並指當前要警惕域外勢力圖謀將地區國家捲入衝突，希望中亞國家保持定力，也強調絕不允許域外勢力禍亂中亞。