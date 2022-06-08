傅華搭檔「戰地記者」呂岩松 掌舵新華社

傅華(左)掌新華社社長，呂岩松(右)接新華社總編輯。（取材自中國證券網）

據中國人社部7日公告，國務院 任命傅華為新華通訊社社長、呂岩松為新華通訊社總編輯。在此之前，兩人都曾任中共中央宣傳部副部長，呂岩松還是首個特許前往戰地採訪的中國記者，經歷過南斯拉夫的中國駐南聯盟大使館 遭北約 導彈轟炸事件。

新華社與人民日報、央視並稱中國三大官媒。公開資訊顯示，傅華，1964年8月生，江蘇如東人，曾任北京日報社社長、中國經濟日報社總編輯等職務，2018年任廣東宣傳部長、2020年任中宣部副部長、2021年任新華社總編輯，如今升任新華社社長。

呂岩松，1967年1月生，黑龍江富裕人，曾任人民日報社副總編輯、國際部主任，2019年空降山西任宣傳部長，2021年任中宣部副部長。

呂岩松有「戰地記者」的稱號，科索沃危機爆發時，他是第一個被特許去戰地採訪的中國記者，擔任人民日報社駐南斯拉夫首席記者，並曾於1999年，經歷中國駐南聯盟大使館遭北約導彈轟炸事件，他是當時史館唯一倖存的中國記者，另三人犧牲後，呂岩松將消息傳回中國。

人社部7日還公告，任命崔茂虎為國家宗教事務局局長、任命王樹新為重慶大學校長（副部長級）。同時，免去李曉超的國家統計局副局長職務；免去王作安的國家宗教事務局局長職務；免去何平的新華通訊社社長職務；免去傅華的新華通訊社總編輯職務；免去梁彥（女）的國家糧食和物資儲備局副局長職務。