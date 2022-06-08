疫情緩… 北京環球影城6月15日起限流開放

北京環球影城6/15限流開放。 (中央社資料照片)

北京疫情 緩和，環球影城 宣布將於15日起恢復開放，每天限流75%。官方宣布後1個小時內，「環球度假區」等關鍵字在旅遊平台搜尋量激增173%；周邊酒店搜尋熱度也迅速攀升增長86%。

北京環球影城官方微博昨天宣布，15日起恢復開放，每天限流75%。環球影城大酒店、諾金度假酒店計畫14日起開放客人入住。配合防疫措施，所有遊客進入北京環球度假區均需持72小時內有效核酸檢測陰性證明。

據21世紀經濟報導報導，北京環球影城官方公布後1小時內，旅遊平台有關「環球度假區」等關鍵字相關搜尋量較前一天同期增加173%；度假區周邊酒店搜尋熱度也迅速攀升增長86%。

報導指出，北京在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控上進入了收尾階段，上海6月起全面復工復產，這都帶動了全國旅遊市場逐步恢復，暑假即將到來，境內家庭出遊、親子同遊可預見將讓旅遊熱度持續上升。

因應北京疫情防控要求，北京環球度假區在5月1日宣布暫時關閉，關閉區域包括北京環球影城、環球影城大酒店、諾金度假酒店和北京環球城市大道。