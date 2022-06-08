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社會面未清零 上海街頭再現鐵籬 部分區域臨時管控

記者賴錦宏、林宸誼／上海8日電
上海陜西南路旁的住宅，已被高過人頭的鐵板包圍起來。（記者林宸誼／攝影）
上海陜西南路旁的住宅，已被高過人頭的鐵板包圍起來。（記者林宸誼／攝影）

中國封控影響經濟民生，官方近日印發通知表示，受疫情影響嚴重地區，可為生活困難民眾發放臨時救助金。而日前宣布解封的上海，近日又出現「社會面」確診病例，以致部分區域實行「硬隔離」封控措施，街上再度立起藍色隔板或鐵板。

衛健委通報，上海7日新增4例本土確診病例、11例無症狀感染者。在6日新增3例「社會面」確診病例後，7日再增2例「社會面」確診病例。上海當局7日宣布，對部分區域實行臨時管控措施，管控期間暫停非必要人員流動，對人員、環境進行全面篩查。

措施包括：陝西南路、新樂路、襄陽北路、長樂路合圍區域實行14天封閉管理。轄區內所有人員足不出戶，每天進行一次核酸檢測。襄陽北路、新樂路、富民路、長樂路合圍區域實行7天封閉管理加7天居家健康監測。封閉管理期間，轄區內所有人員足不出戶，每天進行一次核酸檢測。居家健康監測期間，轄區內所有人員不出小區。

臨時管控期間，區域內實行交通管制。除公車及消防、救護等特種車輛外，其餘社會機動車輛禁止通行。

在陜西南路上，一邊已架設好綠色鐵絲網圍欄，另一邊架設鐵欄杆並拉上警方封鎖線，此外通往長樂路則是用高過人的鐵板，或是藍色檔板隔離。

上海當局指，6月1日以來，已新增社會面陽性感染者18例，主要涉及中心城區為主的居民社區、辦公大樓、醫療機構、商場超市等。

此外，內蒙古疫情升溫，6日新增陽性69例，目前二連浩特已準備方艙醫院，防疫措施趨嚴，人員與車輛嚴禁進入二連浩特市，公共交通停運，居民非必要不離市。

民政部、財政部聯合印發「關於切實保障好困難群眾基本生活的通知」指出，對經濟弱勢族群發放生活補貼。對受疫情影響無法返職復工、連續三個月無收入來源，生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等，由務工地或經常居住地發放臨時救助金。

疫情 檢測 復工

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