上海迎報復性出貨潮 「貨等船」運費飆10%

上海宣布解封後，迎來出貨潮，圖為上海港，是當今全球最大的物流交換港口。(取材自微信)

上海解除封控滿一周，空運和海運口岸貨運量正全面恢復，目前上海港貨櫃日輸送量已回升至正常水準的95%以上。隨著端午休整完畢，上海口岸預料出現一到兩周的出貨高峰。某間全球前十船運公司相關人士表示，隨著上海全面復工 復產，現在一周可收到2500個標準貨櫃，艙位不夠，現在是貨等船，所以運價漲幅至少10%以上。

上海復工復產不僅攸關中國經濟復甦，也牽動國際經濟貿易發展，尤其在解封前，海空運力受阻，貨運「塞港」問題嚴重，連帶對國際物流和大宗貨品貿易造成衝擊。隨著上海解封加上中國力拚復甦，海空運力加速恢復。

外界預測，只要中國完全解封，推估貨很快就會塞爆中國上海等主要港口，塞港的惡夢恐怕又會重演；一旦中國全面復工後，導致亞洲出發的船舶大增，貨物大舉出籠又將造成北美港作業的壓力，勢必造成北美地區塞港夢魘再起。

綜合上海證券報、央視等報導，上海浦東始發貨機國際航線 全面恢復，5月浦東機場海關監管進出境貨機超過4400架次，較4月同期大幅增加約七成五。端午三天假期，上海浦東機場日均貨郵航班超過200架次，航班數量與上海疫情 前水準相當。

海運方面，6月以來，上海港貨櫃單日吞吐量已超過11.9萬標準櫃。在上海洋山口岸，封控期間日均出口報關量為7000單，但6月1日迄今，日出口報關量已增至1.1萬單，增長超過50%。

目前上海貨櫃船從開港到離泊時間，已從原本的48小時，壓縮到了24小時甚至16小時。

在上海洋山、外港口岸附近，有大量集拼倉（貨物通關進入保稅區後，存放於指定物流商的倉庫），隨著上海復工復產，集拼倉逐步恢復開放，有望實現滿負荷運作。

一間全球前十船運公司相關人士就表示，隨著上海全面復工復產，復工企業多起來，「現在我們一個星期就可以收到2500個標準貨櫃，艙位不夠，現在是貨等船，所以運價也在漲」。

該人士負責的是近洋航線，主要以東南亞為主。他指出，去年4月，他負責的船收到1萬4000個標準貨櫃，今年4月受疫情影響降到了4000個，但按目前趨勢，6月過萬已不成問題，「感覺很明顯，『報復性出貨潮』來了」。

對於運價上漲，他指近洋航線運價漲幅在50至100美元，一些歐美航線漲幅甚至高達上千美元。

上海出口貨櫃運價指數連漲三周。5月13日，上海出口貨櫃綜合運價指數為4147.83點，6月2日為4208.01點，累計升幅約1.45%。

有貨運承攬業相關人士透露，國際大型航商正醞釀6月中旬大漲運價，漲幅目前還在評估中，至少一成起跳，不排除先以附加費形式漲價。

此外，由於疫情封控，中國華東華北多條高速公路禁止通行，港口運力大幅下降。總理李克強昨赴交通運輸部考察時強調，要進一步暢通交通物流，保障市場主體運行，穩住經濟大盤；港口在做好疫情防控的同時，把積壓的貨櫃盡快發運出去。

央視報導，李克強表示，港口是對外開放的大通道，要加快提升裝卸轉運水準和通關效率，保障出口產品出得順、進口產品進得快，維護產業鏈供應鏈穩定。做好跨境「綠色通道」工作，穩外貿穩外資，支持中國對外開放水準不斷提升。