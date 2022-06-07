加拿大控中軍機干擾 胡錫進：「媽寶」受不起空中對抗

加拿大軍方控訴共軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。（加通社）

加拿大 近日指控，中國軍機多次干擾在國際空域對執行聯合國 對北韓 制裁任務的加國軍機，中方的操作是不專業、不安全的。中國官媒「環球時報」6日刊登前總編輯胡錫進的評論稱，加拿大軍機飛大老遠到中國海域附近，被跟蹤監視是必然的，卻表現得像是「承受不起空中對抗遊戲的媽寶」。

中國國防部發言人吳謙6日表示，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，中方對此堅決反對，並透過外交管道向加方提出了嚴正交涉。

路透報導，造成中加軍機相遇的「霓虹行動」（NEON），是加拿大參與的旨在監視北韓海空域動向的軍事行動，加拿大派遣一架曙光女神遠程巡邏機（CP-140 Aurora）駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地，在4月26日至5月26日開展行動。

加拿大的指控引起中國網民及媒體不滿，指控加方「惡人先告狀」，加拿大的軍機跑那麼遠幹嘛？「環球時報」則刊登胡錫進的文章，標題為「加澳軍機來中國周邊搞事，卻是承受不起空中對抗遊戲的媽寶」，內容提到加拿大與澳洲在端午節這兩天分別指控中國軍機干擾他們的偵察機，這「顯示出國際潑皮無賴的嘴臉」。

胡錫進文章說，北韓旁邊就是東海，有中國的防空識別區和海軍基地，是高度敏感的地方，「他們的偵察機在東海受到解放軍的跟蹤監視，難道不是必然的嗎？」胡稱，加澳兩國既然要「來中國周邊搞事」，就必須承受中方的抵制，「你們來了就想舒舒服服的，中國的附近空域和海域要完全為你們洞開，想得也太美了吧！」