說好的「友誼無上限」？俄要求更多經濟援助 北京為難

華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

「華盛頓郵報」根據中國與美國官員消息報導，最近幾周，俄國 官員要求中國提供更多支持，呼籲中國兌現俄烏戰爭爆發前幾周做出的承諾「中俄關係上不封頂、友誼無上限」，不過中國高層想的是，在不違反西方制裁的情況下加大對俄援助，並已為中國能提供的幫助設下界線。

據華郵 報導，熟悉中俄會談的官員表示，俄國至少兩度向中國施壓，要求提供新形式的經濟支持，一名中國官員說，雙方的對話非常「緊張」。俄羅斯 要求中國履行在俄烏戰爭2月24日爆發前的貿易承諾，以及財政和技術支持。俄羅斯並未要求提供武器和彈藥支持戰爭，但該官員拒絕評論俄羅斯是否要求提供其他可用於軍事行動的物品，包括技術和物資。

中國官員也說，烏克蘭戰爭拖延時間比預期的長，已向莫斯科明確告知，結束戰爭將使中國有更多的迴旋餘地來反對國際制裁，且阻止在俄外企出逃。

中國和美國官員透露，中國國家主席習近平已責成親信找出在不違反制裁的情況下，提供俄國財政支持的方法。資深美國官員說：「那很難，而且從俄國標準來看並不夠。」該官員說，中國應該公開表示中立，而不是在經濟上對俄羅斯妥協，其中許多目標「是相互矛盾的。很難同時滿足它們」。

華郵報導稱，北京一名消息人士說，中國已就烏克蘭局勢以及對俄羅斯的非法制裁表明了立場直言：「我們理解莫斯科的困境，但不能忽視自己的處境。」該人士稱，中國不願幫助俄羅斯逃避制裁，擔心美國及其盟國可能會切斷中國的關鍵技術，包括半導體和航空航天設備，並瞄準其金融體系。

習近平2月4日與來訪參與北京冬奧開幕式的俄羅斯總統普亭會晤。中國外交部副部長樂玉成會後表示，這次中俄元首會晤非常成功，中俄關係上不封頂，不斷攀登新高。

華郵對此詢問俄羅斯駐華盛頓大使館，並未得到回應。