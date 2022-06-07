免4國太陽能板關稅 美給中企「胡蘿蔔」

美國太陽能系統安裝業者表示，貿易政策已導致全美新增太陽能發電量的進度減緩。（美聯社）

路透披露，美國總統拜登 將宣布東南亞 四國輸美的太陽能板二年內暫免加徵關稅 ，意味美方原本嚴打中企洗產地規避輸美高關稅的政策大轉彎。美國之音報導指出，美國商務部今年3月宣布調查中國太陽能板製造商是否正在經由這些國家向美國出口，以逃避美國的關稅。但這項調查導致美國許多的太陽能項目被迫中斷。

拜登政府原本拿著棍子追打中企，如今卻變成賞給中企胡蘿蔔，背後最大的原因在於，中資太陽能廠的量體與成本優勢驚人，美國若不買中企生產的太陽能板，根本無法達成原訂的太陽能發電建置目標，拜登政府選前開出的綠能支票恐跳票。

權宜之下，拜登政府只能先讓步，對中國太陽能廠洗產地的行為睜一隻眼、閉一隻。路透引用多個消息來源的話說，拜登的這項宣布將幫助挽救許多被中斷的太陽能項目以及面臨被裁減的數以千計的工作機會。

美國之音報導指出，今年5月初，22名主要來自拜登所屬民主黨的美國國會參議員敦促總統盡快對來自馬來西亞、越南、泰國和柬埔寨的太陽能板和電池展開的調查做出裁定。他們說，這項調查已經引起美國太陽能產業「巨大的干擾」。

根據美國太陽能行業協會（SEIA）報告指出，由於關稅不確定性以及供應鏈中斷等二大因素影響，美國今、明兩年的太陽能安裝量預測將下修46%，且至少有318個項目遭到取消或延遲，這些數據讓拜登政府原先的新能源政策承諾遭受外界質疑，因此拜登才會政策急轉彎，對東南亞四國暫免加徵關稅。

事實上，拜登政府一直以來都積極力推美國太陽能供應鏈本土化，期盼將製造業留在美國，並避免進口模組輸入美國。然而，美國模組製造成本昂貴，且產能也不足以達成美國自身綠色能源目標，因此不得不選擇讓步。

2011年，美國商務部裁定中國在美國市場「傾銷」太陽能電池板，決定對中國太陽能電池板徵收懲罰性的關稅。其結果是，美國從中國進口的太陽能設備迅速下降，而從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的進口則激增。