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王毅：這星球上不能富國永遠是富國 窮國永遠是窮國

記者陳言喬／即時報導
中國國務委員兼外長王毅訪問南太島國，圖為2日與密克羅尼西亞聯邦前總統、密中友協會長哈格萊爾加姆舉行視頻會見。（新華社）
中國國務委員兼外長王毅訪問南太島國，圖為2日與密克羅尼西亞聯邦前總統、密中友協會長哈格萊爾加姆舉行視頻會見。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅結束對南太平洋島國訪問返回北京後，接受中國中央官媒採訪時表示，這個星球上，不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國。中國願幫助和支持太平洋島國，一起實現加快發展振興的歷史使命。

據中國外交部官網，王毅表示，太平洋島國是發展中國家大家庭的重要成員。中國與太平洋島國雖然隔海相望，但雙方的友好關係源遠流長。對太平洋島國來說，中國並不是「新來者」，而是相知相交多年的「老朋友」。中國同島國建立外交關係已近半個世紀，中國和島國關係的全面發展更不是「橫空出世」，而是「水到渠成」。

他說，多年來，由於太平洋島國國力偏弱、發言權小，往往容易被國際社會所遺忘，甚至被邊緣化。島國提出他們不應淪為「世界的看客」，更不應被落在後面，而應與世界齊頭並進。

王毅指出，中國歷來奉行大小國家一律平等，主張全球可持續發展目標「一個都不能少」。這次南太之行，就是希望和所有建交島國共話友誼，共商合作，共迎挑戰，共謀發展，共創未來，是一次和平之旅、合作之旅、友誼之旅。

他說，中國無意同誰比拼什麼影響力，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪。中國尊重島國同其他國家業已建立的各種聯繫，尊重澳大利亞、紐西蘭與島國的傳統紐帶，中方已同澳、紐在島國開展了一些三方合作，效果是好的，也受到島國的支持和歡迎。中方願繼續本著開放態度，根據島國的意願，同澳、紐在南太地區開展更多三方或四方合作，發揮各自優勢，形成更大合力。

王毅還細數中國與島國的合作內容，包括中國與10個建交島國均已簽署共建一帶一路合作諒解備忘錄，同巴布亞紐磯內亞、萬那杜還進一步簽署了共建一帶一路合作規劃。此訪期間，中國又同吉里巴斯簽署共建一帶一路的實施方案，還同各建交島國簽署並達成了52項雙邊合作成果，涵蓋應對氣候變化、抗擊疫情、防災減災、綠色發展、醫療衛生、農業、貿易、民航、旅遊、地方等15個合作領域。索羅門群島國家轉診醫院綜合醫療中心等一大批互利合作專案或交付揭牌，或即將上馬。

王毅 一帶一路 北京

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