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澳洲控軍機被中國殲16危險攔截 環時酸「到別人家門口偷聽」

中國新聞組／北京6日電
解放軍殲16戰機日前在南海上空攔截一架澳洲反潛巡邏機。（取材自新華網）
解放軍殲16戰機日前在南海上空攔截一架澳洲反潛巡邏機。（取材自新華網）

繼加拿大聲稱軍機在執行任務期間遭中國軍機干擾後，澳洲也表示一架P-8A「海神式」偵察機5月26日在南海國際空域執行任務期間，遭一架中國殲16戰機危險攔截，殲16並近距離釋放鋁箔干擾絲，澳洲偵察機被迫返回基地。中國官媒環球時報評論稱「澳洲也上了，一股不尋常的味道」，稱2國炒作此話題散發一股「五眼聯盟」味道。

澳洲國防部聲明表示，他們是在南海地區國際空域進行偵察活動，他們根據國際法已經在該地區開展海上偵察活動數10年。

澳洲國防部長馬勒斯說：「這架殲16戰機加速並超越我方偵察機機鼻，以非常近的距離在我方飛機前方釋放鋁箔干擾絲，其中有部分鋁箔被我方飛機發動機吸入。很明顯，這是非常危險的行為。」

專家說，這種鋁箔絲是戰機用來干擾飛彈的配備，也被用來阻止敵機追擊，發動機若吸入可能損壞或熄火。

馬勒斯表示，澳機組員都沒有受傷，得以返回基地。澳洲總理艾班尼斯說，澳洲政府已經「透過適當管道」向中方表達關切。中駐澳洲大使館則尚未回覆詢問。

艾班尼斯表示，澳洲常在南海進行偵察任務，向來依照國際法在國際水域與空域行使自由航行與飛越權利。

環球時報評論文章表示，「這些國家對到別人家門口偷聽、偷看會遇到什麽，似乎毫無心理準備」。報導引述軍事專家張學峰表示，澳洲此次行徑和2月19日炒作其「戰機遭到中國軍艦激光(電射)照射」的伎倆同出一轍，惡意抹黑解放軍、製造「中國威脅論」。

空軍專家傅前哨也表達同樣觀點，外國艦機在中國家門口晃悠、搞小動作，解放軍必然會採取跟蹤監視、警告、驅離等措施維護國家主權和領土完整。

張學峰解釋，箔條干擾彈是一種用於對抗雷達的自衛干擾耗材，通常是金屬絲、金屬箔或者帶有金屬塗層的玻璃纖維，一般用於自衛式幹擾。若中國戰機確實投放，不排除是澳洲偵察機用激光照射中國戰機，或者其他系統觸發了中國戰機的自衛系統。

張學峰認為澳洲應回答「在中國戰機投放箔條時澳洲軍機做了什麽？」此外，澳洲軍方沒有說明當時兩機的距離，他認為這其中「貓膩」很大。

觀察者網指出，澳洲在「國際法」方面一貫雙標。5月13日，澳洲宣稱跟蹤到一艘中國海軍艦船在澳西海岸國際海域處活動。當時的澳洲政府反應強烈，時任總理莫里森稱該船隻「令人擔憂」，時任防長達頓更稱該舉動是「入侵行為」。

澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）
澳洲國防部聲明截圖。(取材自環球網)
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澳洲 國防部 解放軍

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