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神舟十四號飛船「外衣」能抗200℃溫差 通過驗證保艙內恒溫

中國新聞組／北京6日電
神舟十四號載人飛船發射取得圓滿成功。 （新華社）
神舟十四號載人飛船發射取得圓滿成功。 （新華社）

在空間站建造階段，神舟飛船會被其他艙體持續遮擋，長時間無法被太陽照射，最低溫度甚至低於零下100攝氏度；有時局部區域又會持續受到太陽輻照，最高溫度超過100攝氏度。針對外部極端的高低溫環境帶來的嚴峻考驗，科研團隊利用宇宙空間以熱輻射為主要熱量傳導方式的特點，為空間站建造階段的神舟飛船「家族」設計並研製了一款神奇的控溫「外衣」──低吸收，低發射型熱控塗層。

大公報報導，「低吸收」顧名思義就是塗層材料自身具有較低的太陽光吸收特性，可有效減弱太陽輻照導致的溫度升高。「低發射」則指塗層具有較低的紅外發射率，可有效阻隔飛船內部向外部深冷環境的輻射漏熱，避免艙內溫度不斷降低。

報導稱，這件黑科技「外衣」性能此前已在神舟十三號飛船上驗證過了。在超過200攝氏度的大溫差與長期低溫、強輻射的空間環境中，飛船的艙內環境溫度能夠始終控制在18至26攝氏度，經受住了長達半年的在軌考驗。現在，神舟十四號載人飛船再次身著新型熱控塗層「外衣」，開啟空間站任務新征程，繼續守護航天員安全。

今年4月16日，神舟十三號返回艙穩穩落地時身披「金甲」。報導指出，那正是神舟飛船新型熱控塗層返回地球時，與大氣層高速摩擦後氧化燒蝕後的樣子。雖然塗層為完成自己的使命已不再完整，但是在它的護佑下，神舟十三號乘組開創了中國航天員在軌最長時間的紀錄。如今，神舟十四號載人飛船再次身著神舟飛船新型熱控塗層「外衣」開啟太空站任務新征程，繼續呵護航天員溫暖，守護航天員安全。

低溫 太空 高溫

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