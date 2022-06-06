歷時7小時 神舟十四號完美對接 3航天員「入住」天宫

神舟十四號3名航天員順利進駐天和核心艙。（新華社）

搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭，昨上午10時44分在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射成功。經過約7小時，神舟十四號已與天和核心艙 成功對接，陳冬、劉洋、蔡旭哲3名航天員順利「入住天宫」。

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據中國載人航天工程辦公室發布，神舟十四號載人飛船採自主快速交會對接模式，經過六次自主變軌，於昨下午5時42分，成功對接於天和核心艙徑向端口，對接過程歷時約七小時。三名航天員已全部進入天和核心艙，後續將按計畫開展相關工作。

香港文匯報報導，昨晚8時50分，航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲依次全部進入天和核心艙。「乘組已順利進入天和核心艙，中國太空 家園，現在由我們值守，太空站第三棒，我們全力開跑。」指令長陳冬在太空站說。

「敬禮。」隨著指令長陳冬一聲口號，神舟十四號乘組三人鄭重敬禮。「北京 明白。祝賀神舟十四號順利進駐太空站，你們辛苦了，預祝在軌6個月工作順利。」北京飛控大廳裡響起雷鳴般的掌聲，三名航天員向地面揮手致意。

航天員進駐天和核心艙後，將開啟為期六個月的在軌駐留，開展太空站平台維護與照料、機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作及太空科學實驗、技術試驗。

三名航天員主要任務為，配合問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位，完成太空站在軌組裝建造；完成太空站艙內外設備及太空應用任務相關設施設備的安裝和調試；開展太空科學實驗與技術試驗；進行日常維護維修等相關工作。

神舟十四號任務期間將完成「三艙三船」，即以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為構型，建成太空實驗室。

據環球時報報導，神舟十四號與空間站在軌運行期間，將首次迎來問天實驗艙、夢天實驗艙、天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的「訪問」，神舟十四號三名航天員乘組將親身見證並完成中國空間站的在軌組裝建造。

此外，在任務期內，太空中也將首次出現兩艘中國載人飛船同時在軌的景象。屆時，神舟十四號乘組也將首次實現航天員乘組在軌輪換。神舟十四號與神舟十五號航天員乘組將同時在軌駐留5-10天。

中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，值得注意的是，神舟十四號還將首次利用氣閘艙進行出艙活動，「我們計畫要做2至3次的出艙活動，是首次利用問天實驗艙的小機械臂進行出艙。後面還會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動。這些都是全新的狀態；所以說這一次神舟十四號乘組的任務是極為複雜的，對航天員的應急和故障處置能力要求，也比以往更高。」

此外，9種組合體構型、5次交會對接、3次分離撤離及2次艙段轉位，此次在軌飛行任務的複雜程度堪稱歷次之最。

在此次任務中，三位航天員還攜帶了一些個性化的私人物品，時隔十年再度執行飛天任務的航天員劉洋表示，這次會帶上去了一些個性化的衣服，在平常休閒的時候可以穿。