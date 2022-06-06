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神舟十四號「生命通道」靠12把對接鎖 6年攻關鑄天宮之門

中國新聞組／北京6日電
神舟十四號三名航天員順利進駐天和核心艙，圖為北京航天飛行控制中心拍攝的航天員陳冬開啟天和核心艙艙門的畫面。 （新華社）
神舟十四號三名航天員順利進駐天和核心艙，圖為北京航天飛行控制中心拍攝的航天員陳冬開啟天和核心艙艙門的畫面。 （新華社）

神舟十四3名航天員如何打開門進入太空站？飛船與空間站完成徑向交會對接後，對接機構會通過鎖緊12把對接鎖，實現飛船與太空站的密封與剛性連接，建立起一個安全可靠的「生命通道」。這時，太空人才可以依次「下船」，通過這條「生命通道」進入核心艙。

大公報報導，航天科技集團八院表示，從飛船進入空間站並不簡單。穩穩停靠空間站後，航天員首先要打開神舟十四號飛船返回艙的艙門，來到飛船軌道艙艙門前。此時，軌道艙的前端主動對接機構和核心艙的被動對接機構之間，已形成了一條直徑80公分、長約1米的通道，這就是航天員進入空間站的「門廊」，在這裡，航天員可以有足夠的空間取出「鑰匙」打開通往核心艙的雙重保險門。

對接通道打開後，航天員就相當於進入了一個大的密封艙，為了保證航天員在艙內的安全，整個密封艙的密封性至關重要。如何保證100%的密封性，對接機構框面的密封圈就成為其中的關鍵點。八院805所設計人員表示，神舟飛船的密封圈採用雙圈設計，安裝在主動對接機構的對接面T形凹槽裡。這種設計可以確保在零重力和惡劣的空間環境效應情況下，不會從對接面脫落，使密封性能得到雙重保護。設計師對密封圈的材料也進行了長達6年的攻關，解決了普通材料在低溫環境中的「脆變」特性以及長期工作後材料老化等一系列問題，最終為航天員打造了一條密不透風的「生命通道」。

太空人 低溫 保險

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