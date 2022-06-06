神舟十四號「生命通道」靠12把對接鎖 6年攻關鑄天宮之門
神舟十四3名航天員如何打開門進入太空站？飛船與空間站完成徑向交會對接後，對接機構會通過鎖緊12把對接鎖，實現飛船與太空站的密封與剛性連接，建立起一個安全可靠的「生命通道」。這時，太空人才可以依次「下船」，通過這條「生命通道」進入核心艙。
大公報報導，航天科技集團八院表示，從飛船進入空間站並不簡單。穩穩停靠空間站後，航天員首先要打開神舟十四號飛船返回艙的艙門，來到飛船軌道艙艙門前。此時，軌道艙的前端主動對接機構和核心艙的被動對接機構之間，已形成了一條直徑80公分、長約1米的通道，這就是航天員進入空間站的「門廊」，在這裡，航天員可以有足夠的空間取出「鑰匙」打開通往核心艙的雙重保險門。
對接通道打開後，航天員就相當於進入了一個大的密封艙，為了保證航天員在艙內的安全，整個密封艙的密封性至關重要。如何保證100%的密封性，對接機構框面的密封圈就成為其中的關鍵點。八院805所設計人員表示，神舟飛船的密封圈採用雙圈設計，安裝在主動對接機構的對接面T形凹槽裡。這種設計可以確保在零重力和惡劣的空間環境效應情況下，不會從對接面脫落，使密封性能得到雙重保護。設計師對密封圈的材料也進行了長達6年的攻關，解決了普通材料在低溫環境中的「脆變」特性以及長期工作後材料老化等一系列問題，最終為航天員打造了一條密不透風的「生命通道」。
上一則
神舟十四號飛船「外衣」能抗200℃溫差 通過驗證保艙內恒溫
下一則
FB留言