澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

繼加拿大軍機在東海被解放軍 空軍戰機「干擾」後，澳洲 也宣稱其一架反潛巡邏機日前在南海上空遭到解放軍的殲16戰機攔截，並施放「鋁條」，澳洲政府稱已向中方表達「擔憂」。

當地時間6月5日，澳洲國防部 發佈聲明，稱澳空軍一架P-8A反潛巡邏機5月26日在南海地區遭到一架中國殲16戰鬥機攔截。澳洲總理艾班尼斯表示，澳政府已通過「適當管道」向中方表達了「擔憂」。

英國衛報報導，澳新任國防部長理查．馬勒斯表示，當時中國一架殲16戰機飛得離澳方P-8A飛機很近，並且釋放了一些「小鋁塊」（small pieces of aluminium），「非常危險」。

報導稱，理查．馬勒斯5日表示，當時中國戰鬥機飛到了P-8A海上偵察機的側面，然後發射了信號彈。之後殲16加速並超過P-8A的機頭，並在P-8A前方較近的距離釋放一些包含小鋁塊的箔條（Chaff）。馬勒斯聲稱，部分小鋁塊被吸入了P-8A發動機，「這是非常危險的」。

中媒觀察者網報導稱，這裡「小鋁塊」的說法主要來自馬勒斯本人敍述，並無其他證據。他提到的箔條可能是指「箔條干擾彈」這種干擾彈一般在敵方目標上空釋放，隨後箔條分裂散佈成雲狀並低速降落，對敵方雷達信號產生散射，使其不能正常工作。

澳國防部聲明表示，他們是在南海地區國際空域進行偵察活動，他們根據國際法已經在該地區開展海上偵察活動數十年。

觀察者網報導，澳洲在所謂「國際法」方面一貫雙標。據路透報導，5月13日，澳洲宣稱跟蹤到一艘中國海軍艦船在澳西海岸國際海域處活動。當時的澳洲政府對此反應強烈。澳時任總理莫里森稱該船隻的存在「令人擔憂」，時任防長彼得．達頓直接稱該舉動是「入侵行為」。

此外，這也不是澳洲第一次出動P-8A偵察中國周邊海域。中國智庫「南海戰略態勢感知」稱，今年2月24日，澳空軍1架P-8A反潛巡邏機從澳洲本土部署至沖繩嘉手納基地，截止3月11日，已累計6次前往台灣以北的東海開展抵近偵察活動。

另據中國國防部披露，2月17日中國海軍編隊在澳洲以北海域活動時，曾遭到澳空軍1架P-8A反潛巡邏機的跟監滋擾，最近距離中方艦艇僅4公里。澳國防部則宣稱，中國海軍艦艇於17日使用雷射照射澳軍反潛巡邏機，遭到中方否認。

中國外交部發言人汪文斌事後於2月22日指出，在與澳軍機相遇的全過程當中，中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。汪文斌強調，此前澳方曾多次使用偵察機對中方採取挑釁行動。去年11月還發生了澳方的P-8軍機侵入中國西沙群島領空事件，嚴重損害中國主權。中方對此堅決反對，敦促澳方反躬自省，不要散佈虛假資訊，不要蓄意挑事。